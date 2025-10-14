X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাড়িতে ইয়োগা করতে বাড়তি ঝামেলা?

জীবনযাপন ডেস্ক
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২১আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২১
বাড়িতে ইয়োগা করতে বাড়তি ঝামেলা?

মানুষ নানাভাবে সুস্থ থাকতে চায়। সকাল বা বিকেলে খোলা হাওয়ায় একটু হাঁটা, জিমে যাওয়া। এসবের মধ্য দিয়ে ওজন যেন বেড়ে না যায় সে চেষ্টা করতে দেখা যায় নাগরিকদের। এর পাশাপাশি, আজকাল ‘সুস্থ জীবন’ মানে যোগব্যায়াম (ইয়োগা)। ইনস্টাগ্রাম খুললেই চোখে পড়ে কারও সূর্যনমস্কার, কারও ধ্যানমগ্ন ভঙ্গি। ইয়োগা আপনার ওজন কমাবে না, কিন্তু শারীরিক সুস্থতা, মানসিক শান্তির জন্য এইটাই ভারসাম্যের চাবিকাঠি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়— সত্যিই কি নিজ ঘরে যোগব্যায়াম এত সহজ? নাকি এটি আসলে বাড়তি ঝামেলার আরেক নাম?

ঝামেলা বলার কারণ, অনেকে শুরু করেন উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু কয়েকদিন পরই থেমে যান। নিয়মিত সময় বের করা, জায়গা ঠিক রাখা, আর মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা— এই তিনটিই বড় চ্যালেঞ্জ। শহুরে জীবনের ব্যস্ত রুটিনে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ম্যাটে বসা অনেকের জন্যই একরকম যুদ্ধ। বাস্তবতা হলো, শহুরে ব্যস্ত জীবনে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় বের করা অনেকের পক্ষেই কঠিন। অফিস, পরিবার, যাতায়াত— সব মিলিয়ে অনেকের মনে হয়, ইয়োগা মানেই অতিরিক্ত চাপ।

তবে এখানে আরেকটা আলোচনা আছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, যোগব্যায়ামকে ‘বাড়তি ঝামেলা’ মনে হওয়ার মূল কারণ হলো ভুল প্রত্যাশা। যোগ মানে কেবল শরীরচর্চা নয়— এটি মনো-সংযম ও ধৈর্যের চর্চা। তাই কেউ যদি মনে করেন এর মাধ্যমে ওজন কমে যাবে, দ্রুত ফল পাওয়া যাবে তাহলে হতাশা আসবেই। সুতরাং, যোগব্যায়াম ঝামেলা নয়— বরং ব্যস্ত জীবনে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার এক শান্ত পথ। বাড়িতে ইয়োগা করতে বাড়তি ঝামেলা? ইয়োগা কী উপকারে আসে

নিয়মিত ইয়োগা করলে পেশি ও সন্ধিগুলো নমনীয় হয়। অনেক ইয়োগা আসন শরীরের শক্তি বাড়ায়। ইয়োগা মেরুদণ্ডকে সোজা রাখতে সাহায্য করে। হৃদপিণ্ড ভালোভাবে কাজ করে, অক্সিজেন শরীরজুড়ে সঠিকভাবে পৌঁছায়। এর মাধ্যমে হজম শক্তি বাড়ে। ধ্যান ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মন শান্ত হয়। ইয়োগা করলে অনিদ্রা কমে, ঘুমের গুণমান বাড়ে। নিয়মিত অনুশীলনে মনঃসংযোগ উন্নত হয়। শরীর ও মনের মধ্যে সংযোগ তৈরি হলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বাড়িতে ইয়োগা করতে বাড়তি ঝামেলা? ভুলভাল ব্যায়াম করবেন না

ইয়োগা কীভাবে করবেন সে নিয়ে ইউটিউবে ভিডিওর ছড়াছড়ি। সেসব দেখে শিখে অনেকেই ভুলভাবে ইয়োগা করেন— ইউটিউব দেখে অনুকরণ করতে গিয়ে শরীরে টান, ব্যথা, এমনকি ইনজুরিও পেয়ে বসে। তখন মনে হয়, ‘এতো কষ্টের চেয়ে জিমে গিয়ে ট্রেডমিলে হাঁটা বা সাইকেল চালানোই ভালো!’ অনেক প্রাতিষ্ঠানিক ভিডিও আছে সেগুলো দেখে শিখলে ক্ষতি নেই কিন্তু চর্চা করার সময় শুরুর দিকে সতর্ক থাকতে হবে। বাড়িতে ইয়োগা করতে বাড়তি ঝামেলা?

/এমএম/
বিষয়:
হেলথ-টিপস
সম্পর্কিত
ক্যালকুলেটরে সম্পর্কের হিসেব করবেন না
নিয়ম করে শিশুর চোখ দেখাবেন কেন
সাবধান, ঘরে ঘরে চিকুনগুনিয়া
সর্বশেষ খবর
জাতীয় নির্বাচনের ওপর দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নির্ভর করছে: মির্জা ফখরুল
জাতীয় নির্বাচনের ওপর দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নির্ভর করছে: মির্জা ফখরুল
মিরপুরে আগুন: আলামত সংগ্রহ করছে সিআইডি
মিরপুরে আগুন: আলামত সংগ্রহ করছে সিআইডি
মিরপুরে আগুন: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬
মিরপুরে আগুন: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬
হবিগঞ্জে জামায়াত নেতা হত্যা মামলায় ১৩ জনের যাবজ্জীবন, একজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
হবিগঞ্জে জামায়াত নেতা হত্যা মামলায় ১৩ জনের যাবজ্জীবন, একজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
এবার হামজাকে নিয়ে কী বললেন হংকং কোচ
এবার হামজাকে নিয়ে কী বললেন হংকং কোচ
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media