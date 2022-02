তন্বী নন্দিনী ইসলামের বই যে কথা বলতে চায়

প্রকাশ পেল বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান লেখক তন্বী নন্দিনী ইসলামের দ্বিতীয় বই ইন-সেন্সরিয়াম : নোটস ফর মাই পিপল। মেরিনার্স বুকস থেকে ৩৫২ পৃষ্ঠার বইটি একইসাথে অডিও-তেও প্রকাশ করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বই প্রকাশের জন্য ২২ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে লেখক নিজে বেছে নিয়েছেন। ভাষার মাসে বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন তিনি। In Sensorium : Notes for my people বইটির ৮০ হাজার শব্দ রেকর্ড করতে লেগেছে ৪০ ঘণ্টা। নন্দিনীর প্রথম বই বের হয় পেঙ্গুইন থেকে ২০১৫ সালে।

নন্দিনী ইসলামের আগের কাজগুলো পড়লে দেখা যায় অনেকভাবে নিজেকে, নিজের কাজকে প্রকাশ করেন তিনি। তন্বী একজন আমেরিকান কথাসাহিত্যিক, সুগন্ধি নির্মাতা এবং ব্রুকলিন-ভিত্তিক সৌন্দর্য ও সুগন্ধি কোম্পানি TANAÏS-এর প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত নন্দিনীর ইলিনয়ে জন্মগ্রহণ করেন, এরপর হিউস্টন, কলাম্বিয়া, সেন্ট লুইসের মতো বিভিন্ন শহরে শৈশব কাটিয়েছেন।

ভাষার কলেজ থেকে উইমোন স্টাডিজে বিএ করেন নন্দিনী। যদিও তার আগ্রহের জায়গা ছিলো পারফরমেন্স আর্ট। ব্রুকলিন কলেজ থেকে এমএফএ করেন ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ে। ২০০৬ সালে উইলিয়াম জি ক্লিনটন ফেলোশিপে তিনি দিল্লি আসেন। সেখান থেকে ফিরে সুগন্ধি ও ক্যান্ডেল নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এইসব অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি তার পাঠকদের সামনে প্রথম বই নিয়ে হাজির হন। তন্বী নন্দিনী প্রথম উপন্যাস ব্রাইট লাইন্স লিখে সেন্টার ফর ফার্স্ট ফিকশন নভেল প্রাইজ, এডমোন্ড হোয়াইট ডেবু ফিকশন এওয়ার্ড, ব্রুকলিন ইগলস লিটারেরি প্রাইজের ফাইনালিস্ট নির্বাচিত হন। পান অনেক ইতিবাচক রিভিউ। এবার দ্বিতীয় বইটি প্রকাশ করল বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা হারপার কলিন্স। ডাউনটাউন ম্যানহাটনে ২৫ ফেব্রুয়ারি স্ট্র্যান্ড বুক স্টোরে বইটি নিয়ে এক আলোচনা হয়ে গেলো।

এবারের কাজটি এখনও বাংলাদেশি পাঠকের কাছে পৌঁছায়নি। বইটি আমাজনে পাওয়া যাচ্ছে। ইন্টারনেটে বইয়ের সংক্ষিপ্তসারে হলা হচ্ছে, এই চমৎকার কাজে ঔপন্যাসিক ও পারফিউমার নন্দিনী আত্মজীবনী, ইতিহাস ও পারফিউমের নোট থেকে শুরু করে প্রেম নিয়ে জিজ্ঞাসা, সহিংসতা ও প্রজন্মগত গতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, শরীর পারিপার্শ্বিকতা এড়াতে পারে না। একটি সুগন্ধী (পারফিউম) এক মুহূর্তের জন্য হলেও সেই সুযোগটা করে দেয়। আমেরিকান বাংলাদেশি এই লেখক মুসলিম হিসেবে শেকড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তার কাজে শেকড়কে খোঁজার চেষ্টা দেখা যায়। ১৯৮০ এর দশকে আমেরিকায় অভিবাসী শিশু হিসেবে বেড়ে ওঠার মধ্যদিয়ে যে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি এবং একইভাবে ভারতের উপনিবেশ ও বর্ণপ্রথাবিরোধী দৃঢ় অবস্থান তার লেখায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

নন্দিনী ইসলাম তার কাজকে ব্যাখ্যা করেন তার বেড়ে ওঠা, অভিজ্ঞতা পাঠের মধ্যদিয়েই। গার্লস ইন লাইব্রেরির সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি আগ্রহের জায়গা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন, আমি নারী, শিল্পী এবং ট্রান্স লেখকদের মনের ভেতর ডুব দিয়ে নিজেকে আবিস্কার করতে পারাটা জরুরি মনে করি, তাদের কথা বলতে চাই কারণ তারা মানব ইতিহাসে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হন। লেখক হিসেবে তার পাঠের অভ্যাস নিয়ে তিনি বলেন, আমি মনে করি একজন লেখকের প্রথম চেতনা হলো তাকে জানতে হবে ‘আমি পড়তে ভালোবাসি’। বই পড়তে আমি খুব ভালোবাসি। আমি পড়তে চাই কারণ আমি বিশ্বাস করি, একজন লেখক হওয়ার প্রক্রিয়াটি হল আগে আপনাকে একজন মনোযোগী পাঠক হতে হবে। নন্দিনীর কাছে তারপরের প্রশ্নই ছিলো : তাহলে কীভাবে আপনার লেখার প্রক্রিয়া কেমন? হরর কিছু আপনাকে প্রভাবিত করে? প্রথম বইটি তো ২০১৫ তে? হ্যাঁ। আমি ২০১১ সাল থেকে আমার প্রথম বই নিয়ে কাজ করেছি। আমি আসলে খুব ধীর গতিতে চলা মানুষ। আমি কয়েক বছর ধরে বই নিয়ে চিন্তা করে তবেই লিখতে সাহস করি। আমি সেই নারীদের নিয়ে অনেক লিখি এবং আগামীতেও লিখতে চাই যারা তাদের ট্রমা ও জীবন ইতিহাস নিয়ে লড়াইয়ের মধ্যে আছে। সেই জায়গায় আমার ফোকাস বাংলাদেশের নারীরা কেননা আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা তুলে ধরা জরুরি। এখন জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রযুক্তি নিয়েও আমি আগ্রহ বোধ করছি। দেখতে চাই, আমাদের পারস্পারিক যোগাযোগকে সেটা কীভাবে প্রভাবিত করছে।

সব মিলিয়ে তন্বী এসময়ের লেখক যিনি বারবার ফিরে যান তার শেকড়ে, বৈষম্যহীনতার খোঁজে, অধিকারের প্রশ্নে।