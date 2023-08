দীর্ঘ তালিকাভুক্ত বইয়ের রিভিউ

বুকার প্রাইজ ২০২৩ দীর্ঘ তালিকা স্থান পাওয়া বইগুলো সম্পর্কে বিচারকদের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ তাদের ওয়েবসাইট থেকে অনুবাদ করেছেন মৃত্তিকা তৃণ। আজ ১৩টি থেকে ৭টি বইয়ের রিভিউ প্রকাশ করা হলো।



House of Doors by Tan Twan Eng



ঔপনাসিক তাং তুয়ান ইং সাম্রাজের ছায়াবৃত্তে প্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতাকে অবলম্বন করে সামাজিক নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত সত্য নিরক্ষণ করে উপন্যাসটি সাজিয়েছেন।



১৯২১ সাল, পেনাং স্ট্রেইটস সেটেলমেন্টের ক্যাসোওয়ারী হাউস; রবার্ট হ্যামলিন পেশায় একজন আইনজীবী এবং তার দৃঢ়-মননশীল স্ত্রী লেসলি একজন সোসাইটি হোস্টেস। রবার্টের পুরনো বন্ধু উইলি যখন তাদের এখানে থাকতে আসে তারপরই তাদের জীবনযাপনে একধরনের রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির সূচনা হয়।



নিজ সময়ের অন্যতম সেরা লেখক উলি (উইলিয়াম সমারসেট ম’ম)। কিন্তু দাম্পত্যকলহ, অসুস্থতা ও ব্যবসায়িক অস্থিতিশীলতা তাকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে ফেলে। এসব তার লেখালেখিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। দিন দিন উইলির সাথে লেসলির বন্ধুত্ব যতই গভীর হতে থাকে, সে বুঝতে পারে নিজের আসল অস্তিত্বকে মুখোশের আড়ালে ঢেকে দেওয়া ছাড়া মানুষটার আসলেই আর কোনো উপায় নেই।



যখন উইলি এসব দানবীয় সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন লেসলিও নিজের জীবনের অব্যক্ত রহস্যগুলো প্রকাশ করতে শুরু করে। লেসলি জানায় কুয়ালালামপুর আদালতে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত এক ইংরেজ মহিলার সাথে তার যোগসূত্র রয়েছে। উপন্যাসটি আমাদের সত্যের তুলিতে ফুটিয়ে তোলা মর্মান্তিক কল্পকাহিনী বর্ণনা করে।



The Bee Sting by Paul Murray



একটি দুর্ভাগ্যের মুহূর্ত কী জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে?

ডিকির একসময়কার গাড়ির লাভজনক ব্যবসা এখন মন্দা যাচ্ছে। কিন্তু সে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পরিবর্তে জঙ্গলে অ্যাপোক্যালিপস-প্রুফ বাঙ্কার নির্মাণ করে দিন কাটাচ্ছে। যখন তার উত্তেজিত স্ত্রী ইমেল্ডা ‘ই-বে’-তে গহনা বিক্রি করছে, তখন সে ভাবলেশ হীন দ্রুত কথা বলা খামারি বিগ মাইকের মনোযোগ এড়িয়ে চলে যাচ্ছে।



এদিকে কিশোরী কন্যা ক্যাস আগের শ্রেণীগুলোতে যেখানে প্রথম স্থান অর্জন করতো, এখন সে মদে আসক্ত হয়ে পড়েছে। এবং ১২ বছর বয়সী পিজে, স্থানীয় সোসিওপ্যাথ 'ইয়ার্স' মোরানের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে পালিয়ে যাবার চূড়ান্ত ফন্দি আঁটছে।



পল মারির ট্র্যাজিকমিক গল্পে, বার্নস পরিবার বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তাই বলে কী সব ভুল হতে হবে? আর যদি এসব নিয়তি হয়ে থাকে তবে কী সুখকর পরিসমাপ্তির আশা করা যায়?



Western Lane by Chetna Maroo



দুঃখ, ভগিনীত্ব, একজন কিশোরীর নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া এবং স্কোয়াশ গেইম নিয়েই চেৎনা মারও'র প্রথম উপন্যাস।

রেকেট ধরতে শেখার বয়সেই গোপী স্কোয়াশ গেইম খেলা শুরু করে। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা তাকে নৃশংস প্রশিক্ষণ ও নিয়মে বেঁধে রাখে—তাই গেমটিই তার একমাত্র প্রশান্তির জায়গায় পরিণত হয়।



ধীরে ধীরে গোপী তার বোনদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। তার জীবন স্কোয়াশের ছন্দে চলতে থাকে: সার্ভ, ভলি, ড্রাইভ, শট, এবং বলের প্রতিধ্বনি। তবে এই কোর্টে সে একা লড়ছে না; এখানে তার বাবা আছে; ১৩ বছর বয়সী দুর্দান্ত প্রতিভাবান ছেলে গেড আছে।



In Ascension by Martin MacInnes



উপন্যাসে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সাথে প্রকৃতিকে অন্বেষণ করা হয়। তীব্র অনুভূতিশীল ও গভীর অনুসন্ধিৎসু মহাকাব্যিক যাত্রাটি মানব অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য যেমন বাইরের বিশ্বে আলোকপাত করে তেমনি মানব হৃদয়ের সংবেদশলীতা বুঝতে অন্তর্মুখী যাত্রা করে।



রটারডামে বড় হওয়া লেই তার গৃহস্থ জীবনের জঞ্জাল থেকে মুক্তি পেতে সমুদ্রের অতল বুকে বার বার দ্বারস্থ হয়। সমুদ্র তলদেশের প্রতি শৈশবের মুগ্ধতা থেকে সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী হন এবং আদি-জীব অধ্যয়নের জন্য বিশ্ব ভ্রমণ করেন।



কাহিনীসূত্রে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে নতুন এক ট্রেঞ্চের আবিষ্কার হলে, পৃথিবীর প্রথম প্রাণের সন্ধানের আশায় লেই পর্যবেক্ষক দলে যোগ দেয়। কিন্তু তারা এমন কিছু খুঁজে পায় যা আমাদের আদি অস্ত্বিতের প্রচলিত ইতিহাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ফলে লেই এক নৈর্ব্যক্তিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়—সে কী তার পরিবারের সাথেই থাকতে চায়? নাকি পাড়ি দিতে চায় মহাজাগতিক বিস্তর জগত?



Prophet Song by Paul Lynch



পল লিঞ্চের এই উপন্যাসে ফুটে উঠে সমাজে বিরাজমান উপহাস, প্ররোচনা ও সংঘর্ষের এমন প্রতিকৃতি যা একজন মা-কে ফেলে দেয় দ্বান্দ্বিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে।



ডাবলিনে এক বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায় বিজ্ঞানী ও চার সন্তানের মা ইলিশ স্ট্যাকের দরজায় ডাক পড়ে। আয়ারল্যান্ডের নবগঠিত গোপন পুলিশের দুই কর্মকর্তা তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চান।



এখান থেকেই বিপর্যয়ের শুরু। আয়ারল্যান্ডকে গ্রাস করে নেয় অত্যাচারী এক সরকার। যখন বেদনার বাঁধ ভেঙে যায় তখন ইলিশ নিজেকে আবিষ্কার করে সামাজিক অস্তিত্বের এক বেড়াজালে। সে তার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে প্রতিরোধ তৈরি করে এবং তার পরিবারকে সংবদ্ধ রাখার জন্য যা যা করা দরকার তা করতে বাধ্য হয়েছিল।



All the Little Bird-Hearts by Viktoria Lloyd-Barlow



ভিক্টোরিয়া লয়েড-বার্লোর উপন্যাসে মাতৃত্ব, অসহায়ত্ব ও মানব সম্পর্কের জটিলতাকে অন্বেষণ করে।



সানডে ফরেস্টার বেশিরভাগ লোকের তুলনায় বেশি যত্ন সহকারে কাজ করে। কোয়ায়েট ডে'তে যেমন তাকে শর্করা জাতীয় খাবারই খেতে হবে। তার শিষ্টাচারের হাতবই তাকে বিভ্রান্তিকর সামাজিক পরিস্থিতিতে সাহায্য করে। সকল কিছুই যেনো তার আওতাধীন। তবে যে জিনিসটুকু তার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে তা হলো তার চালাক-চতুর ও চঞ্চল স্বভাবে মেয়ে ডলি; যে এখন বাড়ি ছাড়ার পরিকল্পনা করছে।



তার এই সতর্ক-সুশৃঙ্খল জীবনে প্রতিবেশী হিসেবে পদার্পণ হয় ভিটা ও রোলো নামের এক হাসোজ্জল দম্পতির। দ্রুতই তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে খুব নীরবেই সানডের শিষ্ঠাচারের বইয়ের নিয়মগুলো ভেঙে যেতে থাকে। শীঘ্রই তারা একে অপরের বাড়িতে আসা-যাওয়া করে এবং বাইরে সময় কাটায়। সানডে এমন ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ও গ্রহণযোগ্যতা আগে কোনোদিন অনুভব করেনি। কিন্তু ভিটা এবং রোলোর উজ্জ্বল সম্পর্কের আড়ালে রয়েছে এক অন্ধকার অধ্যায়। ভিটা সবসময় চেয়েছিলো সানডের মত তারও নিজের একটি মেয়ে সন্তান।



Pearl by Siân Hughes

‘পার্ল’ সিয়ান হিউজের প্রথম উপন্যাস। একই নামের মধ্যযুগীয় একটি কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মানব মনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভঙ্গুরতা উভয়ই তুলে এনেছেন উপন্যাসে।



আট বছর বয়সে মারিয়ানের মা নিখোঁজ হয়। ছোট একটি গ্রামের শেষ প্রান্তে জীর্ণশীর্ণ বাড়িতে ছোট ভাই ও শোকার্ত পিতার সাথে মায়ের ভালোবাসার টুকরো টুকরো স্মৃতিকে আঁকরে ধরে: মায়েয় সাথে খেলা করা, গান গাওয়া ও গল্প শোনা—সে বাস করে।



সময়ের সাথে সাথে মারিয়েন মায়ের অন্তর্ধান ও বাবার গোপন করা কথাগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে থাকে। ‘পার্ল’ নামে একটি মধ্যযুগীয় কবিতা আবিষ্কার করে—এবং কবিতাটিকে সান্ত্বনার প্রতিশ্রুতি হিসেবে বিশ্বাস করতে চায় । মারিয়ান কবিতাটির বাস্তবিক চিত্র তৈরি করার চেষ্টা করে- যা এমন এক কাজ যাতে সে বারবার ফিরে আসে কিন্তু কোনোভাবেই শেষ করতে পারে না।