তৃতীয় দিনে ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়েছেন ২২ প্রার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের তৃতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন ২২ জন প্রার্থী। এ নিয়ে তিন দিনে ফরম নিলেন মোট ৪২ জন। এরমধ্যে ৭ জন ফরম জমা দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকালে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিসের সামনে ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
তিনি বলেন, ভিপি পদে নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন ১০ জন, জিএস পদে ফরম নিয়েছেন এক জন, এজিএস পদে ফরম নিয়েছেন দুই জন, সম্পাদক পদে ফরম নিয়েছেন ১৮ জন এবং সদস্য পদে ফরম নিয়েছেন ১১ জন।
এছাড়া হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মোট ২৬ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।
এর আগে, চলতি মাসের ১২ তারিখ থেকে শুরু হয় ফরম সংগ্রহ। প্রথম দিনে ফরম সংগ্রহ করেন ৭ জন। দ্বিতীয় দিনে ১৩ জন এবং আজ তৃতীয় দিনে ফরম নিলেন ২২ জন।
আজ (বৃহস্পতিবার) ফরম জমা দিয়েছেন ৩ জন।