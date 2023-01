কবির বিন আনোয়ারকে মন্ত্রিপরিষদের ধন্যবাদ

সদ্যঅবসরে যাওয়া মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে মন্ত্রিসভা। কর্ম জীবনে দীর্ঘ ৩৫ বছর সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে জনগণের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছে মন্ত্রিসভা। পাশাপাশি তার দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১২ জানুয়ারি) মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন সই করা এ ধন্যবাদ প্রস্তাবের গেজেট প্রকাশিত হয়।

এতে বলা হয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার ১৯৮৫ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদানপূর্বক সুদীর্ঘ ৩৫ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে গত ৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন।

বর্ণাঢ্য চাকরিজীবনে তিনি কেন্দ্রীয় এবং মাঠপ্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি নেদারল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (কূটনৈতিক) পদে নিযুক্ত ছিলেন। চাকরি জীবনে তিনি মাঠ প্রশাসন ছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গত ২২ মার্চ ২০১৮ তারিখে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে নিযুক্ত হন এবং গত ২৯ জুন ২০২০ তারিখে সরকারের সিনিয়র সচিব হিসাবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব থাকাকালীন তিনি নদী শাসন, নদীর নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং এবং ডেজ ম্যাটেরিয়াল দ্বারা ল্যান্ড রিক্লেমেশনে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। কবির বিন আনোয়ার গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পদ মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে নিযুক্ত হন এবং একই পদে থেকে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন।

কবির বিন আনোয়ার পেশাগত জীবনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশেনের সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটের উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটি, সুন্দরবন সংরক্ষণ কমিটি, নদী গবেষণা কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

কবির বিন আনোয়ার জনকল্যাণধর্মী বিভিন্ন কাজের জন্য বহু পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হন। এর মধ্যে আইটিইউ হতে ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ডব্লিউআইএসআইএস পুরস্কার, ২০১৬ ও ২০১৮ সালে জনপ্রশাসন পদক এবং ২০১৭ সালে ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ড ছাড়াও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ২০২১ ও ২০২২ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ পদক এবং ২০২২ সালে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদকে ভূষিত হন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ খেতাব রৌপ্য ব্যাঘ্র পদকে ভূষিত হন।

কবির বিন আনোয়ার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (সংকলন-১), বিশ্ব ধারা মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (সংকলন-২), বিস্মৃত মুসলিম মানস, প্রযুক্তি বদলে দিল যারা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও ইংরেজি ভাষায় তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে UK Foreign & Commonwealth Office, De-Classified Documents 1962-1971, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Struggle for Independence a US State Department, De Classified Documents 1953 1973 প্রভৃতি অন্যতম।

কবির বিন আনোয়ার সুদীর্ঘ সময় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করেন।

দেশ ও জাতির সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মন্ত্রিসভা কবির বিন আনোয়ারকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করছে।