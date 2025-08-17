আমার অভিযোগ সব চিকিৎসকের বিরুদ্ধে নয়: আসিফ নজরুল

চিকিৎসকদের নিয়ে বক্তব্যের সমালোচনার জবাবে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, আমার অভিযোগ এক শ্রেণির চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে, সব চিকিৎসকের বিরুদ্ধে নয়।
রবিবার (১৭ আগস্ট) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিন এ কথা বলেন।
পোস্টে আসিফ নজরুল লিখেছেন, গতকাল একটি অনুষ্ঠানে চিকিৎসকদের সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলাম। প্রথমে রোগী হিসেবে আমার ভালো অভিজ্ঞতার কথা বলি। তারপর অন্যদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা কিছু সমালোচনার কথাও বলেছি।
আইন উপদেষ্টা বলেন, সেখানে আমি বলেছি, এই সমালোচনাগুলো সব চিকিৎসকের জন্য প্রযোয্য না। বলেছি, অনেক ডাক্তার আছেন ভালো, কিন্তু অন্য অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগও আছে। কিছু অভিযোগ স্টেটমেন্ট আকারে বলেছি, কিছু প্রশ্ন আকারে। পত্রপত্রিকা যখন এগুলো ছাপিয়েছে তখন আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেনি। ফলে কারও কাছে মনে হতে পারে, রোগীর কথা মন দিয়ে না শোনা, বেশি টেস্ট করতে দেওয়া বা ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে যোগযোগ– আমি এসব অভিযোগ ঢালাওভাবে সব ডাক্তারের সম্পর্কে করেছি। কিন্তু এটি ঠিক নয়। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাচ্ছি, আমার এসব অভিযোগ এক শ্রেণির ডাক্তারের বিরুদ্ধে, সব ডাক্তারের বিরুদ্ধে না।
তিনি লেখেন, আমার বক্তব্য যেভাবে কিছু পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে, মনে হতে পারে অভিযোগগুলো সবার উদ্দেশ্যে করা। প্রচন্ড ত্যাগ, সততা আর দক্ষতা নিয়ে এ দেশের যে বিপুল সংখ্যক ডাক্তার রোগীদের সেবা করেন, তাদের কাছে এটি গভীর মনোবেদনার কারণ হতে পারে। এমন ডাক্তার ভাই-বোনদের কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে কিছু ডাক্তারের (তারা সংখ্যায় কম হতে পারেন) ক্ষেত্রে এসব অভিযোগ সত্যি কিনা তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধও আপনাদের কাছে করে গেলাম।