মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
'ইসলামে নারী' বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন আয়োজন করবে বাংলাদেশ ও তুরস্ক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৪আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৫
বাংলাদেশ ও তুরস্ক যৌথভাবে ইসলাম ধর্মে নারী বিষয়ক  একটি বৈশ্বিক সম্মেলনের আয়োজন করবে। আগামী বছরের শুরুর দিকে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে।  এতে শীর্ষ মুসলিম দেশগুলোর আলেম, গবেষক ও নীতিনির্ধারকরা অংশ নেবেন। সম্মেলনে নারীর অধিকার অগ্রগতিতে সেরা চর্চাগুলো তুলে ধরা হবে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে বাংলাদেশের অন্তর্বতর্তী সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ এবং তুরস্কের সমাজসেবা বিষয়ক মন্ত্রী মাহিনুর ওজদেমির গোক্তার মধ্যে এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৈঠকে উভয়পক্ষ বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত বিনিময় জোরদার করতে এবং সেবা অর্থনীতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে সহযোগিতার উচ্চতর মান নির্ধারণে সম্মত হয়েছে।

শারমিন মুরশিদ বলেন, 'তুরস্ক স্থানীয়, তুর্কি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য পেশাদার নারী কেয়ারগিভার বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

দুই দেশই দেশই নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ কনভেনশন (সিইডিএডাব্লু) অনুমোদনের পাশাপাশি মুসলিম সমাজে নারীদের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ এবং অর্জন ভাগ করে নিতে সম্মত হয়েছে।

বিষয়:
নারীতুরস্ক
