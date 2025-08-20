X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
কামরাঙ্গীরচরে ডাস্টবিনে পড়ে ছিল যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১১আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১১
ঢামেক হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর ব্যাটারি ঘাট এলাকায় ময়লার ডাস্টবিনের পাশ থেকে সাব্বির শেখ (২০) নামের এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকালে কামরাঙ্গীরচর ব্যাটারি ঘাট এলাকায় ময়লার ডাস্টবিনের পাশ ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কামরাঙ্গীরচর থানার উপ-পরিদর্শক এসআই মো. ওমর ফারুক খান। 

তিনি বলেন, মরদেহটি দেখে মনে হচ্ছে ৪-৫ দিন আগে মারা গেছে, শরীরে পচন ধরে গেছে। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে ও তদন্ত সাপেক্ষে মৃত্যুর সঠিক কারণ বলা যাবে।

এসআই মো. ওমর ফারুক খান বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়। 

মৃতের মা রাবেয়া বেগম বলেন, সাব্বির নৌকা চালাতো ও ময়লা পরিষ্কারের কাজ করতো। গত তিন সপ্তাহ ধরে বাসা থেকে বের হয়েছিল, তবে জানতে পারি ব্যাটারি ঘাট এলাকায় রাব্বি নামে বন্ধুর সঙ্গে থাকে।

তিনি বলেন, গত তিন সপ্তাহ আগে এক মাঝি সাব্বিরের কাছে ১ হাজার ৫০০ টাকা দিয়েছিল একজনকে দেওয়ার জন্য। সে টাকা না দিয়েই পালিয়েছিল। তারাও সাব্বিরকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে টাকার জন্য। পরে আমি তাদের বলি, ওকে খোঁজাখুঁজি বা মারধর করো না। টাকা আমি দিয়ে দিবো। পরে গত সপ্তায় আমি ওই মাঝিকে টাকা দিয়ে আসি। তারপরেও ছেলের কোনও খোঁজ-খবর পাইনি। গতকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় পুলিশের মাধ্যমে জানতে পারি ব্যাটারি ঘাট এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

রাবেয়া বেগম বলেন, সাব্বির যে সময় ছোট তখন তার বাবা  আমাদের ছেড়ে  অন্যত্র চলে যায়। আমি নিজেও অন্য জায়গায় বিবাহ করি। ছেলেকে নিয়ে কামরাঙ্গীরচরে হুজুর পাড়া এলাকায় বসবাস করি। তার বাবার নাম খালেক শেখ।

