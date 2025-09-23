X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
চন্দনাইশে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আরও ২ জনের মৃত্যু, সংখ্যা বেড়ে ৫

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৭আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৭
জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে সিলিন্ডার গুদামে বিস্ফোরণের ঘটনায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন- মো. হারুন (২০) ও মো. সালাউদ্দিন (৩৩)। এ নিয়ে এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো পাঁচ জনে। বর্তমানে আরও পাঁচ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানান, হারুনের শরীরের প্রায় ৫০ শতাংশ এবং সালাউদ্দিনের ৩৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। হারুন মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা ১০ মিনিটে এবং সালাউদ্দিন সোমবার রাত ৯টা ২০ মিনিটে মারা যান। নিহতদের মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে একই ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছিল। 

জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট
