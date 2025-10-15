শাহবাগ ছেড়ে শহীদ মিনারে শিক্ষকরা

বাড়িভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা শাহবাগ অবরোধ ছেড়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচিতে ফিরছেন। সেখান থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন তারা।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকাল ৫টার দিকে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজীসহ অন্যান্য শিক্ষক নেতাদের নেতৃত্বে শাহবাগ থেকে শহীদ মিনারে ফিরতে থাকেন আন্দোলনকারীরা।
অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘শাহবাগ অবরোধ শেষ করে শিক্ষকরা ফিরছেন শহীদ মিনারে। সেখানে অবস্থান কর্মসূচি চলবে। সেখান থেকেই শিক্ষক নেতারা সিদ্ধান্ত নেবেন কালকের কর্মসূচির। অবস্থান কর্মসূচির মধ্যে যমুনায় যাওয়া হবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।’
এর আগে, বুধবার দুপুর দুইটার দিকে শাহবাগে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষকেরা। বিকাল পৌনে পাঁচটার দিকে শাহবাগ ছেড়ে শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচিতে ফেরেন। অন্যদিকে, সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্তি শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করছেন।
শিক্ষকরা জানান, এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা বাড়িভাড়া ভাতা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি, ১৫০০ টাকা মেডিক্যাল ভাতা এবং কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছেন তারা। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন চলছে, অন্যদিকে সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে কর্মবিরতি।
এর আগে গত ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন শিক্ষকরা। তাদের অবস্থান কর্মসূচি সরিয়ে নেওয়া হয় শহীদ মিনারে। সেখান থেকে মঙ্গলবার বিকালে তারা ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি শুরু করলে হাইকোর্ট মাজার গেটে আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই অবস্থান নেন শিক্ষকরা। রাতে মাজার গেটে কাটিয়ে সকাল থেকে শহিদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে দুপুরে শাহবাগ অবরোধে যান।
শিক্ষকরা জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি ও কর্মবিরতি চলবে। ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা, দেড় হাজার টাকা মেডিক্যাল ভাতা ও কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতিও চলবে।