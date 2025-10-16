X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
দূষণ রোধে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান: জরিমানা ও সতর্কবার্তা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৩৩আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৩৩
পরিবেশ অধিদফতর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছে

যানবাহন থেকে কালো ধোঁয়া, শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ রোধে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একযোগে অভিযান পরিচালনা করেছে পরিবেশ অধিদফতর।

এদিন রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহছিনা আকতার বানুর নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে নির্মাণ সামগ্রী উন্মুক্ত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে বায়ুদূষণ ঘটানোর দায়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 

একইদিনে শ্যামলী ও মিরপুর রোড এলাকায় কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে ১২টি মামলায় মোট ২৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং কয়েকজন চালককে সতর্ক করা হয়।

এছাড়া শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে রামপুরা ব্রিজ ও শ্যামলী এলাকায় পরিচালিত শব্দদূষণবিরোধী অভিযানে ৮টি মামলায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ১২টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়।

অন্যদিকে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ অনুযায়ী সাভার এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ৫টি মামলায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিককে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়।

পরিবেশ অধিদফতরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইং সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ২ জানুয়ারি থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে ৫৮৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে ১ হাজার ৬১৩টি মামলায় মোট ৬ কোটি ৯ লাখ ৯০ হাজার ৪০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এ সময়ে ১২টি প্রতিষ্ঠান থেকে তিন ট্রাক সীসা/ব্যাটারি গলানোর যন্ত্রপাতি জব্দ, ১১টি অবৈধ কারখানা সিলগালা এবং ৪১টি কারখানার সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

পরিবেশ অধিদফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বায়ু ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতশব্দদূষণবায়ুদূষণপরিবেশ মন্ত্রণালয়
