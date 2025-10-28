X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
মেট্রোরেল দুর্ঘটনায় নিহতের পরিবারকে ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে আইনি নোটিশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৮আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৮
নিহত আবুল কালাম আজাদ ও তার গায়ে পড়া বিয়ারিং প্যাড

রাজধানী ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড খুলে দুর্ঘটনায় নিহত আবুল কালাম আজাদের পরিবারকে ১০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিব/সিনিয়র সচিব এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ডাকযোগে এই নোটিশ পাঠান ঢাকা জজ কোর্টের আইনজীবী এনামুল হক নবীন।

নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে ১০ কোটি টাকা এবং তাদের পরিবারের একজন সদস্যকে মেট্রোরেলে স্থায়ী চাকরি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

লিগ্যাল নোটিশে উল্লেখ করা হয়, গত ২৬ অক্টোবর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের এমআরটি লাইন-৬ ফার্মগেট মেট্রো-স্টেশন সংলগ্ন পিয়ার নং ৪৩৩ হতে দুইটি বিয়ারিং প্যাড পড়ে যায়। এর মধ্যে একটি বিয়ারিং প্যাড পথচারী আবুল কালামের মাথায় পড়লে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। নিহত আবুল কালাম আজাদ পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার স্ত্রী ও দুইটি শিশু সন্তান রয়েছে। তার অর্থায়ণে ছোট ভাই পড়াশোনা করেন। মেট্রোরেল ব্যবস্থাপনার চরম গাফিলতি এবং অব্যবস্থাপনার কারণে আবুল কালাম নিহত হয়। এর দায় মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের। মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ তাদের স্থাপনাগুলো এবং সরঞ্জামাদি দেখবাল ঠিকমতো করেনি এবং কোথায় কখন কী ধরনের ত্রুটি আছে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ না করে ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় মেট্রোরেল পরিচালনা করে আসছে। যা জননিরাপত্তার জন্য গুরত্বর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের অধীনে পরিচালিত মেট্রোরেলে দীর্ঘদিন যাবত অবহেলা করছেন এবং ত্রুটিযুক্ত ও জননিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। যার ফলে আবুল কালাম আজাদ নিহত হন।

এতে আরও বলা হয়, গত ২৭ অক্টোবর আবুল কালাম আজাদের নিহত হওয়ার পর মেট্রোরেল কতৃর্পক্ষ বলেছে, ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লাখ টাকা সরকারি সহায়তা দেবে এবং তার পরিবারের একজনকে মেট্রোরেলে চাকরি দেবে। যা খুবই সামান্য, বাস্তবতা বিবর্জিত এবং অস্পষ্ট ও অবমাননাকর। আবুল কালাম আজাদের নিহত হওয়া জন্য নোটিশ গ্রহীতারা ক্ষতিপূরণ ও তার পরিবারের জীবনযাপন করার জন্য আর্থিক সহায়তা স্বরূপ ১০ কোটি টাকা আগামী ৩০ দিনের মধ্যে দেবেন এবং তার পরিবারের একজন সদস্যকে মেট্রোরেলে স্থায়ী চাকরি দেবেন। অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যা রাষ্ট্রের জন্য লজ্জাজনক নজির স্থাপন করবে।

বিষয়:
মেট্রোরেলআইনি নোটিশ
