মায়ের জন্মদিনে ফেসবুকে ছবি শেয়ার করলেন সজীব ওয়াজেদ জয়

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন ছিল বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর)। এ উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে একটি পারিবারিক ছবি পোস্ট করেছেন তার ছেলে ও উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

পোস্টে তিনি ছবির ক্যাপশন দিয়েছেন, Ma's birthday dinner with the family at my golf club in Virginia (ভার্জিনিয়ায় আমার গল্ফ ক্লাবে পরিবারের সঙ্গে মায়ের জন্মদিনের ডিনার)।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় দাদার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দেওয়া উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের জন্মদিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সেখানে ঘরোয়া পরিবেশে জন্মদিন পালন করা হয় বলে জানা গেছে। তবে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই বাংলাদেশে দিনটি উৎসবমুখর পরিবেশে নানা আয়োজন ও কর্মসূচির মধ্যদিয়ে উদযাপন করে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।

ঈদে মিলাদুন্নবী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনাসহ আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সফলতা কামনা করে দোয়া করা হয়।