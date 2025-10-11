X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিএনপি নেতা ডা. রফিককে দেখতে গেলেন জোনায়েদ সাকি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৪আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৫
ডা. রফিকূল ইসলামের বাসায় জোনায়েদ সাকী

দুর্ঘটনায় বাম পায়ে আঘাত পাওয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকূল ইসলামের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে শনিবার (১১ অক্টোবর) তার বাসভবনে গেছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি।

এ সময় জোনায়েদ সাকি ডা. রফিকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাথেও কথা বলেন।

উল্লেখ্য, গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের দক্ষিণ কেরানীগেঞ্জের বাসভবনে দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করে ফেরার পথে রাস্তা পার হাওয়ার সময় বাম পায়ে গুরুতর ব্যাথা পান ডা. রফিকুল ইসলাম।

পরে এমআরআই ও এক্স-রে পরীক্ষায় দেখা যায়, তার বাম পায়ের লিগামেন্ট ও টেন্ডনে আঘাত লেগেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়।

চিকিৎসকদের পরামর্শে কমপক্ষে তিন সপ্তাহের পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে ডা. রফিকুল ইসলামকে।

/এসটিএস/এম/
বিষয়:
বিএনপি
সম্পর্কিত
প্রত্যেকটা উপদেষ্টা বিদেশি নাগরিক, গণ্ডগোল লাগলেই চলে যেতে পারবে: রুমিন ফারহানা
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হলে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে: দুদু
জুলাই সনদকে ইতিবাচকভাবে দেখছে বিএনপি: রিজভী
সর্বশেষ খবর
'ভোটের খবর সংগ্রহে ইসির নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক'
'ভোটের খবর সংগ্রহে ইসির নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক'
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু
মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের সহযোগী সাংবাদিক আজহার আলী রিমান্ডে
মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের সহযোগী সাংবাদিক আজহার আলী রিমান্ডে
চাঁদাবাজির মামলা: জামিন পেলেন ঢাবি ছাত্রদল নেতা শাওন, ২ আসামি কারাগারে
চাঁদাবাজির মামলা: জামিন পেলেন ঢাবি ছাত্রদল নেতা শাওন, ২ আসামি কারাগারে
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media