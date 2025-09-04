X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যে পেশাদার কোর্স চালুর জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪২আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪২
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামস রহমান এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব তাসকীন আহমেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে বিশেষায়িত পেশাদার কোর্স তৈরি এবং অফার করার জন্য একটি সহযোগিতা স্মারক (এমওসি) স্বাক্ষর করেছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামস রহমান এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব তাসকীন আহমেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এই সহযোগিতা স্মারকের লক্ষ্য হলো ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমকালীন বিষয়গুলোতে উন্নতমানের পেশাদার কোর্স চালু করা। শুরুতে যে কোর্সগুলো চালু করা হবে, তার মধ্যে রয়েছে উদ্যোক্তা এবং স্টার্টআপ ডেভেলপমেন্ট, টেকসই ব্যবসায়িক কৌশল, ইএসজি রিপোর্টিং, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং পিএমপি ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের সুবিধা ও অংশগ্রহণের সুবিধার জন্য, কোর্সগুলো অনলাইন এবং সরাসরি শ্রেণী কক্ষে উভয় ফরম্যাটে করা যাবে। প্রতি তিন মাস অন্তর বছরে চারবার কোর্স অফার করা হবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফারাসউদ্দিন, উপ-উপাচার্য, অধ্যাপক ড. আশিক মোসাদ্দিক এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন, অধ্যাপক ড. আহমেদ ওয়াসিফ রেজা।

ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, মো. সালিম সোলায়মান। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন; মামনুন কাদের, কামরুল হাসান তুহিন ও মিনহাজ আহমেদ। এছাড়াও উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা ও অতিথিরা এই সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

/এমএইচআর/
বিষয়:
ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিপ্রেস বিজ্ঞপ্তিডিসিসিআই
সম্পর্কিত
অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঐক্য পরিষদের
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অনুষ্ঠানে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে শিক্ষকদের দক্ষতার ওপর জোর গভর্নরের
বেসরকারি খাতের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি
সর্বশেষ খবর
‘টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ অপরিহার্য’
‘টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ অপরিহার্য’
চবি শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষ: গ্রেফতার ৮ গ্রামবাসীর জামিন নামঞ্জুর
চবি শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষ: গ্রেফতার ৮ গ্রামবাসীর জামিন নামঞ্জুর
ডাকসু নির্বাচন: জমজমাট প্রচারণায় উৎসবমুখর ক্যাম্পাস
ডাকসু নির্বাচন: জমজমাট প্রচারণায় উৎসবমুখর ক্যাম্পাস
কাজাখস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ
কাজাখস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
লতিফ সিদ্দিকীর জামিন আবেদন প্রত্যাহার
লতিফ সিদ্দিকীর জামিন আবেদন প্রত্যাহার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media