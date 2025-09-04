ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যে পেশাদার কোর্স চালুর জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে বিশেষায়িত পেশাদার কোর্স তৈরি এবং অফার করার জন্য একটি সহযোগিতা স্মারক (এমওসি) স্বাক্ষর করেছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামস রহমান এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব তাসকীন আহমেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
এই সহযোগিতা স্মারকের লক্ষ্য হলো ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমকালীন বিষয়গুলোতে উন্নতমানের পেশাদার কোর্স চালু করা। শুরুতে যে কোর্সগুলো চালু করা হবে, তার মধ্যে রয়েছে উদ্যোক্তা এবং স্টার্টআপ ডেভেলপমেন্ট, টেকসই ব্যবসায়িক কৌশল, ইএসজি রিপোর্টিং, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং পিএমপি ইত্যাদি।
শিক্ষার্থীদের সুবিধা ও অংশগ্রহণের সুবিধার জন্য, কোর্সগুলো অনলাইন এবং সরাসরি শ্রেণী কক্ষে উভয় ফরম্যাটে করা যাবে। প্রতি তিন মাস অন্তর বছরে চারবার কোর্স অফার করা হবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফারাসউদ্দিন, উপ-উপাচার্য, অধ্যাপক ড. আশিক মোসাদ্দিক এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন, অধ্যাপক ড. আহমেদ ওয়াসিফ রেজা।
ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, মো. সালিম সোলায়মান। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন; মামনুন কাদের, কামরুল হাসান তুহিন ও মিনহাজ আহমেদ। এছাড়াও উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা ও অতিথিরা এই সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।