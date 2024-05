ফিফার শাস্তি নিয়ে যা বললেন সালাম মুর্শেদী

ফিফার স্বাধীন নৈতিক কমিটির বিচারক চেম্বার নতুন করে বাফুফের ৫ কর্মকর্তাকে শাস্তি দিয়েছে। সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগকে তিন বছর নিষিদ্ধ ছাড়াও বাফুফের বর্তমান সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম মুর্শেদীকে ১০ হাজার সুইস ফ্রাঁ (প্রায় ১৩ লাখ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। এমন জরিমানার সম্মুখীন হয়ে সালাম মুর্শেদী আজ দুপুরে বাফুফের প্যাডে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

সেখানে বলা হয়েছে, ‘বাফুফের আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত করছিল ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা। যার প্রেক্ষিতে গত ৮ ফেব্রুয়ারি এথিক্স কমিটির অ্যাডজুডিকেটরি চেম্বার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি শুনানির আয়োজন করে। যেখানে আমার বিরুদ্ধে ফিফার অনুচ্ছেদ ১৪, ১৬ ও ২৫ লংঘনের অভিযোগ আনা হয়।’

‘উক্ত শুনানিতে আমি সালাম মুর্শেদী নিজেই আমার আইনজীবীদের সঙ্গে উল্লিখিত অভিযোগ প্রত্যাহার করার পক্ষে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি স্থাপন করি। পরবর্তীতে ৭ মার্চ ফিফা এথিক্স কমিটির অ্যাডজুডিকেটরি চেম্বার কর্তৃক গৃহীত পরবর্তী সিদ্ধান্তে আমার বিরুদ্ধে আনা তিনটি অভিযোগের মধ্যে দুটি যথাক্রমে (Art. 16 of the FCE – Duty of loyalty and Art. 25 of the FCE – Forgery and falsification) খারিজ করে দেয়।’

‘ফিফার এথিক্স কমিটির অ্যাডজুডিকেটরি চেম্বার কর্তৃক অধিকতর তদন্তের পর আমার বিরুদ্ধে আনা মোট তিনটির মধ্যে অনৈতিক কার্যক্রম এবং জালিয়াতি বা মিথ্যাচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুইটি অভিযোগের কোনও ভিত্তি পায়নি ফিফা। ক্রয় প্রক্রিয়ায় চারজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে দুইজনকে ইতোমধ্যেই নিষিদ্ধ করেছে ফিফা। সভাপতি কাজী সালাউদ্দীনের সরাসরি জড়িত না থাকায় তাকে খারিজ করা হয়েছে। তবে আমি যেহেতু ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান সে কারণেই আমাকে গুনতে হচ্ছে নূন্যতম ১০ হাজার সুইস ফ্রাঁ জরিমানা।