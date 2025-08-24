X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
বড় ব্যবধানে জিতলেও স্বস্তিতে নেই আর্সেনাল

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৬আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৭
বুকায়ো সাকা।

প্রিমিয়ার লিগে লিডসের বিপক্ষে ৫-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। কিন্তু দলটির ইংলিশ ফরোয়ার্ড বুকায়ো সাকার হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে স্বস্তিতে নেই তারা। আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতাও আশঙ্কা করছেন, বুকায়ো সাকার চোটটি ‘গুরুতর।’ 

ম্যাচে আর্সেনালের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেছিলেন সাকা। কিন্তু ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি কোনও ধরনের সংস্পর্শ ছাড়া মাঠে পড়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাঠ ছাড়েন। তার বদলে নামেন লিয়ান্দ্রো ট্রসার্ড। 

বড় ব্যবধানে জেতায় দিনটি আর্তেতা ও আর্সেনালের জন্য মিশ্র অনুভূতির। একদিকে ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে এবেরেচি এজেকে দলে ভেড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে তারা। অন্যদিকে ভিক্টর গিয়কেরেস তার প্রিমিয়ার লিগের প্রথম গোল দুটি করেছেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন মার্টিন ওডেগার্ড প্রথমার্ধেই কাঁধের চোটে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর ৫৪ মিনিটে সাকা যোগ দেন সেই চোটের তালিকায়।

গত মৌসুমে সাকা অন্য পায়ের হ্যামস্ট্রিং চোটে প্রায় চার মাস মাঠের বাইরে ছিলেন। একই রকম পরিস্থিতি এই মৌসুমে এড়াতে মরিয়া আর্তেতা। তবু আর্সেনাল কোচ ভয় পাচ্ছেন, তার তারকা উইঙ্গারের ইনজুরি গুরুতর হতে পারে, ‘বুকায়ো যখন বল নিয়ে দৌড়াচ্ছিল, ডিফেন্ডারের সঙ্গে লড়াই করছিল, তখনই সে হ্যামস্ট্রিংয়ে কিছু অনুভব করে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাক। আমার মনে হয় এটা আগেরটার মতো নয়—এবার অন্য হ্যামস্ট্রিংয়ে সমস্যা হয়েছে। কিন্তু বুকায়োর মতো কেউ স্বেচ্ছায় মাঠ ছাড়লে নিশ্চিতভাবে এটা গুরুতর কিছুর ইঙ্গিত।’

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
