লিভারপুলকে জেতালেন ১৬ বছর বয়সী কিশোর

নিউক্যাসলের বিপক্ষে দুই গোলে এগিয়ে গিয়েও পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল লিভারপুল। যোগ হওয়া লম্বা সময়ের খেলায় একেবারে শেষ দিকে দলকে ৩-২ গোলে জয়ের স্বাদ পাইয়ে দিয়েছেন ১৬ বছর বয়সে অভিষিক্ত কিশোর রিও এনগুমোয়া।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে দশ জনের দলে পরিণত হয়ে পড়েছিল নিউক্যাসল। তার আগেই অবশ্য ৩৫ মিনিটে রায়ান গ্রাভেনবার্চের গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। বিরতির পর পর হুগো একিটিকের গোলে স্কোর হয়ে যায় ২-০। তার পর মনে হচ্ছিল ম্যাচটা বুঝি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলেছে রেডসরা। কিন্তু এক জন কম নিয়েও দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করে নিউক্যাসল। ৫৭ মিনিটে যার শুরুটা করেন ব্রুনো গুইমারেস। হেড করে ব্যবধান কমান তিনি। তার পর ৮৮ মিনিটে উইলিয়াম ওসুলা সমতা ফেরালে জাগতে থাকে ড্রয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু ফুটবল দেবতা বদলি হয়ে নামা স্ট্রাইকার রিও এনগুমোয়ার জন্যই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তাই সব নাটকীয়তা জমা থাকে যোগ হওয়া অতিরিক্ত ৯০+১০ মিনিটে। লিভারপুলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হয়ে ম্যাচ ছিনিয়ে আনেন এনগুমোয়ার।
সার্বিকভাবে প্রিমিয়ার লিগে চতুর্থ সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা এনগুমোয়া। তার আগে রয়েছেন জেমস ভন, জেমস মিলনার ও ওয়েইন রুনি।
এই জয়ে লিভারপুল প্রিমিয়ার লিগে দুই ম্যাচ থেকে সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়ে টটেনহ্যাম এবং শিরোপা প্রত্যাশী আর্সেনালের সঙ্গে সমতায় পৌঁছেছে। তিন দলের পয়েন্ট ৬। গোল ব্যবধানে শীর্ষে আর্সেনাল।