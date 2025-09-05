X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রথমবার অ্যাওয়ে ম্যাচ হারলো জার্মানি!

স্পোর্টস ডেস্ক
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫২আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫২
স্লোভাকিয়ার কাছে অঘটনের শিকার জার্মানি।

বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার স্বপ্ন এলোমেলো করে ফেলেছে জার্মানি। বাছাই পর্বে এই প্রথমবার তারা অ্যাওয়ে ম্যাচে হারের রেকর্ড গড়েছে। ‘এ’ গ্রুপে উদ্বোধনী ম্যাচেই তাদের ২-০ গোলে হারিয়ে অঘটনের জন্ম দিয়েছে স্লোভাকিয়া। 

জার্মানির রক্ষণের ভুলের পুরো ফায়দা তুলে নেন ডেভিড হাঙ্কো ও ডেভিড স্ট্রেলেক। তারা দুটি গোল আদায় করেন ৪২ ও ৫৫ মিনিটে। অথচ স্লোভাকিয়া বিশ্বকাপে সর্বশেষ খেলেছে সেই ২০১০ সালে! তার পর স্লোভাকিয়ার রক্ষণ ভাঙার কোনও উপায় খুঁজে পায়নি জার্মানি। 

জার্মানি এর আগে কখনও বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দেশের বাইরে খেলতে গিয়ে হারেনি। আগের ৫২ ম্যাচে ছিল তাদের অজেয় থাকার রেকর্ড। মোট ১০৪টি বাছাইপর্বের ম্যাচে এটি তাদের মাত্র চতুর্থ পরাজয়। একইসঙ্গে জার্মানির ১১৭ বছরের ইতিহাসে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে প্রথমবারের মতো টানা তিনটি ম্যাচে হার দেখলো তারা! 

স্পেন অবশ্য উদ্বোধনী ম্যাচেই বুলগেরিয়াকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে। প্রথমার্ধে তিন গোলের দেখা পায় সফরকারী লা রোহারা। ৫ মিনিটে গোলের সূচনা করেন মিকেল ওইয়ারজাবাল। ৩০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান কুকুরেল্লা। ৩৮ মিনিটে মিকেল মেরিনো তৃতীয় গোল করলে সেখানেই বুলগেরিয়ার ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। 

বিরতির পর স্পেনের আরও সুযোগ ছিল ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার। কিন্তু বুলগেরিয়া গোলকিপার ভেতোস্লাভ ভুস্তোভের কিছু দুর্দান্ত সেভে হতাশ হতে হয় তাদের। 

প্রথম ম্যাচ জিতে ‘ই’ গ্রুপে শীর্ষে বসেছে স্পেন। তাদের পরেই রয়েছে তুরস্ক। দুটি দলের সংগ্রহ এখন তিন পয়েন্ট।  

/এফআইআর/
ইউরোপিয়ান-ফুটবল
