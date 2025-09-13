১০ জনের দল নিয়েও সোসিয়েদাদকে হারিয়েছে রিয়াল 

লা লিগায় শতভাগ জয়ের ধারা ধরে রেখেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ২-১ গোলে রিয়াল সোসিয়েদাদকে হারিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে।
৪ ম্যাচে চতুর্থ জয় তুলে নিলেও এই ম্যাচে ৩২ মিনিটেই দশ জনের দলে পরিণত হয় রিয়াল। ১২ মিনিটে শুরুতে জাবি আলোনসোর দলে অগ্রগামিতা এনে দেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তার পর ৩১ মিনিটে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ফেলে দিয়ে লাল কার্ড দেখেন ডিন হুইসেন। ৪৪ মিনিটে আর্দা গুলেরের স্ট্রাইকে দ্বিতীয় গোল কিছুটা স্বস্তি এনে দেয় মাদ্রিদ শিবিরে। কিন্তু ৫৬ মিনিটে মিকেল ওয়াইয়ারজাবাল পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ দিলে ম্যাচে ফেরে সোসিয়েদাদ। পরে চাপও বাড়ায় তারা।
এমবাপ্পে ৬৯ মিনিটে আবারও গোলের কাছে চলে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যদিও সফল হননি। তবে সোসিয়েদাদ বাড়তি একজন নিয়ে খেলায় শেষ ২০ মিনিটে উত্তেজনা ছড়ায় বেশি। শেষ পাঁচ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদ গোলকিপার কুর্তোয়া একটি সেভ করে দলকে রক্ষা করেছেন। সোসিয়েদাদের আরেকটি শট অবশ্য চলে যায় লক্ষ্যের বাইরে।