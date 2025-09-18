চীনের নারী দলের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যরকম ম্যাচ

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে ঢাকায় হতে যাচ্ছে নারীদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। শনিবার ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হচ্ছে বাফুফের এলিট একাডেমি ও চায়না ইউনিভার্সিটি অব উইমেন্স ফুটবল দল। ম্যাচটি হবে বিকাল সাড়ে ৪ টায়। দর্শকদের খেলা দেখার জন্য টিকিট লাগবে না।
প্রীতি ফুটবল খেলাটি আয়োজন করছে ঢাকায় অবস্থিত চাইনিজ দূতাবাস ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।
আজ বৃহস্পতিবার বাফুফে ভবনে হয়ে গেছে এর সংবাদ সম্মেলনও।
চীনের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি সামনে এএফসি এশিয়ান কাপ অনূর্ধ্ব-১৭ বাছাইপর্বের আগে নিজেদের প্রস্তুতি সারবে বাফুফের এলিট একাডেমির মেয়েরা।
বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক করা হয়েছে ডিফেন্ডার সুরমা জান্নাতকে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা অনেক দিন ছুটিতে ছিলাম। তাছাড়া চীন দলটি সম্পর্কে কিছু জানি না, কোচ যেভাবে বলবে সেভাবে খেলবো।’