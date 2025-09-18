X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
চীনের নারী দলের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যরকম ম্যাচ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৯
সংবাদ সম্মেলনের ছবি।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে ঢাকায় হতে যাচ্ছে নারীদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। শনিবার ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হচ্ছে বাফুফের এলিট একাডেমি ও চায়না ইউনিভার্সিটি অব উইমেন্স ফুটবল দল। ম্যাচটি হবে বিকাল সাড়ে ৪ টায়। দর্শকদের খেলা দেখার জন্য টিকিট লাগবে না। 

প্রীতি ফুটবল খেলাটি আয়োজন করছে ঢাকায় অবস্থিত চাইনিজ দূতাবাস ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। 
আজ বৃহস্পতিবার  বাফুফে  ভবনে হয়ে গেছে এর সংবাদ সম্মেলনও। 

চীনের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি সামনে এএফসি এশিয়ান কাপ অনূর্ধ্ব-১৭ বাছাইপর্বের আগে নিজেদের প্রস্তুতি সারবে বাফুফের এলিট একাডেমির মেয়েরা। 

বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক করা হয়েছে ডিফেন্ডার সুরমা জান্নাতকে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা অনেক দিন ছুটিতে ছিলাম। তাছাড়া চীন দলটি সম্পর্কে কিছু জানি না, কোচ যেভাবে বলবে সেভাবে খেলবো।’

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাফুফে
কোটালীপাড়ায় ছাত্রলীগ কর্মী তৌকির গ্রেফতার
‘ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহায়তায় জলবায়ু অর্থায়ন ন্যায্যভাবে বণ্টন করতে হবে’
জমি সংকটে দেশ, নীতিনির্ধারকরা জমিদারি মানসিকতায়: হোসেন জিল্লুর
বেনাপোল দিয়ে ভারতে গেলো আরও ২৬ হাজার ৩৫৮ কেজি ইলিশ
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
প্রেমের টানে বাংলাদেশে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে ৬ মাস পর ফিরলেন নিজ দেশে
