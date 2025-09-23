চীনে কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ দল

চীনের লিজাংয়ে আমন্ত্রণমুলক তিয়ানইউ লিওফাং টুর্নামেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে বাফুফে একাডেমি দল। আজ মঙ্গলবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে চীনের প্রাদেশিক দল উহানের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছে বাফুফে একাডেমি দল। তবে হারলেও ৬ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়েছে তাদের।
বাংলাদেশ ছয় পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। তিন ম্যাচ জেতায় উহান গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে । আজ বিকালে কম্বোডিয়া ও চাইনিজ স্থানীয় দলের ম্যাচ রয়েছে। এরপর বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নির্ধারণ হবে।
বাফুফে একাডেমি দল গতকাল শ্রীলঙ্কা একাডেমি দলকে ৮-০ গোলে হারিয়েছিল। আর প্রথম ম্যাচে চীনের সানইয়াং দলকে হারায় ৪-০ গোলে।