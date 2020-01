ছয় ছক্কায় সোবার্সদের পাশে কার্টার

নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের বিপক্ষে ২২০ রানের লক্ষ্য পেয়েছিল ক্যান্টারবুরি কিংস। এত বড় লক্ষ্য ৭ বল হাতে রেখেই জিতে গেলো তারা, ৭ উইকেটে দলকে জেতানোর পথে দুর্লভ কীর্তি গড়লেন লিও কার্টার। নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট সুপার স্ম্যাশ টি-টোয়েন্টিতে বাঁহাতি ব্যাটসম্যান এক ওভারে ছয়টি ছক্কা মেরে গ্যারি সোবার্স ও যুবরাজ সিংদের সঙ্গে রেকর্ড বইয়ে ঢুকে গেলেন।

প্রথম নিউজিল্যান্ডার ও সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন কার্টার। যুবরাজ সিং (২০০৭), রস হোয়াইটলি (২০১৭) ও হযরতউল্লাহ জাজাইয়ের (২০১৮) পর টি-টোয়েন্টিতে চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে এ কীর্তি ২৫ বছর বয়সীর। এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে স্যার গ্যারি সোবার্স ও রবি শাস্ত্রী এবং ওয়ানডেতে হার্শেল গিবস ওভারের ছয়টি বলই সীমানা পার করেন শূন্যে ভাসিয়ে।

৭ উইকেট হাতে রেখে ৩০ বলে ৬৪ রান দরকার ছিল ক্যান্টারবুরি। অপেক্ষা বাড়াননি কার্টার। ১৬তম ওভারে বাঁহাতি স্পিনার অ্যান্টন ডেভচিচকে টানা ছয়টি ছয় মারেন। হ্যাগলি ওভালে লেগ সাইডে চমৎকার কয়েকটি শটে এ কীর্তি গড়েন তিনি। তার স্ট্রাইক রেট ছিল ২৪১.৩৭!

২৯ বলে ৩টি চার ও ৭টি ছয়ে সাজানো ছিল কার্টারের অপরাজিত ৭০ রানের ইনিংস। ২২ ইনিংসে এটি তার প্রথম টি-টোয়েন্টি হাফসেঞ্চুরি। ২০১৪ সালে ক্যান্টারবুরির হয়ে সিনিয়র ক্রিকেটে অভিষেক হয়। ২৫টি প্রথম শ্রেণির, ২০টি লিস্ট ‘এ’ ও ২৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। ছয় ছক্কা হাঁকিয়ে কার্টার অভিভূত, ‘আমি শুধু চেয়েছিলাম যতটা জোরে বল মারা যায়। বাউন্ডারি কিছুটা ছোট ছিল, এজন্য ধন্যবাদ।

36 off an over!