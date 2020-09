আইপিএলে পুরানের ফিল্ডিং সর্বকালের সেরা? (ভিডিও)

গতকালকে আইপিএলে সর্বোচ্চ রান তাড়ার ইতিহাসে জয়টা রাজস্থান রয়্যালসেরই। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে তাদের অসাধারণ এই জয় সবার মুখে মুখেই। তবে পাঞ্জাব তারকা নিকোলাস পুরানের অবিশ্বাস্য ফিল্ডিং তার চেয়েও বেশি মনে ধরেছে সবার। রবিবার শারজায় কিংবদন্তি ফিল্ডার জন্টি রোডসের স্মৃতিই ফিরিয়ে এনেছিলেন এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান।

ঘটনাটা রাজস্থান ইনিংসের ৭.৩ ওভারের। তখন ব্যাট করছিলেন স্যামসন। পাঞ্জাব লেগস্পিনার মুরুগান অশ্বিনের বলটা পুল করেছিলেন তিনি। দেখে মনে হচ্ছিল নিশ্চিত ছক্কা। কিন্তু বাউন্ডারি লাইনে শরীর ছুড়ে সেই বলটিই তালুবন্দী করে ফেলেছিলেন পুরান। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার শরীর চলে যাচ্ছে বাউন্ডারির বাইরে। মুহূর্তেই বাতাসে ভাসমান থাকা অবস্থায় তিনি বল ছুড়ে মারেন মাঠের ভেতরে। ক্যাচ অবশ্য না হলেও ছয় বাঁচিয়ে দিয়েছেন দুরন্ত ক্ষীপ্রতায়।

দুর্দান্ত এই ডিফেন্সিভ ফিল্ডিং দেখে পুরানকে বাহ্বা দিয়েছেন জন্টি রোডস। যার দুর্দান্ত সব ফিল্ডিং এক সময় মাঠে শৈল্পিক কীর্তির জন্ম দিতো। তিনি আবার এই পাঞ্জাবেরই ফিল্ডিং কোচ। পুরানের এমন দুর্ধর্ষ ফিল্ডিং দেখে বিস্মিত শচীন টেন্ডুলকারও। তিনি তো টুইটারে বলেই দিয়েছেন, তার দেখা সেরা সেভ এটাই, ‘আমার জীবনে দেখা সেরা সেভ এটিই। সত্যি অবিশ্বাস্য।’

টেন্ডুলকারের টুইট শেয়ার দিয়ে পুরানের এই অসাধারণ ফিল্ডিংকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন পাঞ্জাবের ফিল্ডিং কোচ জন্টি রোডস, ‘যখন ক্রিকেট ঈশ্বর শচীনই বলছে এমন কথা, তখন আর কোনও সংশয় থাকতে পারে না যে এটাই সর্বকালের সেরা।’

