এএফসি ও মিয়ানমারকে আপত্তি জানিয়ে বাফুফের চিঠি

১৮ নভেম্বর ঢাকায় এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আফগানিস্তান ও মিয়ানমার ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। তবে মিয়ানমারের আপত্তিকর মুখে তা হচ্ছে না। এদিকে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে, সেখানে আফগানিস্তান ও মিয়ানমারের মধ্যকার ম্যাচ স্থগিতের কারণ হিসেবে ‘অপ্রতুল সময়’ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এমন যুক্তিতে বাফুফে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।
বাফুফে এই যুক্তিকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে এরইমধ্যে এএফসি ও মিয়ানমার ফুটবল ফেডারেশনের কাছে চিঠি দিয়েছে, যেখানে উক্ত সিদ্ধান্ত ও মতামতকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিক আপত্তি জানানো হয়েছে।
এছাড়া বিষয়টি পুনর্বিবেচনা বা বিকল্পভাবে ম্যাচটি (১৮ নভেম্বরের) স্থগিত রেখে ২০২৬ সালের মার্চ মাসে করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এই বিষয়ে এএফসির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে এবং বিষয়টি সম্পর্কে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
এছাড়া, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার নির্ধারিত প্রীতি ম্যাচটিও বাতিল করা হয়েছে। এর পরিবর্তে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল নেপালের বিপক্ষে ১৩ নভেম্বর একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে।
খুব শিগগিরই বাংলাদেশে পুরুষ ও নারী জাতীয় দলের একাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বলে বাফুফে থেকে জানানো হয়েছে।