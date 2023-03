টুইটারের ব্লু সাবস্ক্রিপশন এখন উন্মুক্ত

বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত করা হলো টুইটারের ‘ব্লু’ সাবস্ক্রিপশন। ব্যবহারকারীরা প্রতি মাসে ৮ ডলার (আইওএস ব্যবহারকারীদের জন্য ১১ ডলার) দিয়ে চালু করে নেওয়া যাবে টুইটারের এই বিশেষ ব্যাজটি। এটি অর্জন করলে ৪ হাজার অক্ষরের টুইট করা যাবে। সেইসঙ্গে রিপ্লাইতে উচ্চতর র‌্যাংকিং, পোস্ট এডিটিংসহ আরও সুবিধা পাওয়া যাবে।

এনগেজেট জানায়, টুইটার আবেদন নেওয়া শুরু করেছে। এখন যাচাই করা হচ্ছে ব্যবহারকারীর সরকা আইডি কার্ড অথবা প্রকৃত ইমেইল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে। সেখানে তাদের কাজ এবং পদবীও উল্লেখ করতে হচ্ছে। অপরদিকে ব্যবসায়ীরা গোল্ড চেকমার্কের জন্য আবেদন করতে পারছেন।

নতুন ‘টুইটার ব্লু’ চালু হয় নভেম্বর থেকে। তবে চালুর পর থেকেই নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেহেতু ‘পেইড ব্যবহারকারী’ আর ‘লিগ্যাসি ভেরিফায়েড’ ব্যবহারকারীদর চিহ্ন দেখতে একই রকম। এই সুযোগটি নিয়ে অনেকেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে অপপ্রচার করে। এর পরে টুইটার সেগুলো বাতিল করে ডিসেম্বরে গোল্ড এবং গ্রে চেকমার্ক চালু করে।

টুইটার জানিয়েছে, ১ এপ্রিল থেকে ‘লিগ্যাসি ভেরিফায়েড’ আর থাকছে না। তাদের ভেরিফায়েড চিহ্নও সেদিন মুছে যাবে। এজন্য তাদের এই চিহ্ন বলবৎ রাখতে একটি ফর্ম পূরণের লিংক দেওয়া হয়েছে।

ফাঁস হওয়া একটি সূত্র থেকে জানা যায়, চলতি বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, আমেরিকায় টুইটারের পেইড ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন ১ লাখ ৮০ হাজার।

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…