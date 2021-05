মোদির পা ধরতে প্রস্তুত মমতা

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা সভা নিয়ে উত্তপ্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ঘি ঢেলেছে রাজ্যটির প্রধান সচিবকে বদলির ঘটনা। শুক্রবার রাতেই তৃণমূল নেতারা দাবি করেছিলেন, নির্বাচনে হেরে পশ্চিমবঙ্গের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে বিজেপি। শনিবার সংবাদ সম্মেলনে তৃণমূল নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সচিবকে বদলিকে রাজনৈতিক বলে উল্লেখ করে তা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, জনগণের স্বার্থে এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধ করুন। আমি আপনার (নরেন্দ্র মোদি) পা ধরতে প্রস্তুত।

I felt bad. They humiliated me by running the one-sided information circulated by PMO. When I was working, they were doing this. For the sake of people, I am ready to touch your feet. Stop this political vendetta. West Bengal CM, Mamata Banerjee pic.twitter.com/WcmKIv56nd