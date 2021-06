সংক্রমণ ঠেকাতে সীমান্ত পাহারায় ভুটানের রাজা

করোনাভাইরাস মহামারিতে সংক্রমণ বাড়তে থাকার কারণে ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক দেশটির পূর্ব সীমান্তে পাঁচদিন টহল দিয়েছেন। এসময় তার সঙ্গে ছিনে প্রধানমন্ত্রী লোটায় শেরিং। অবৈধ পথে সীমান্ত অতিক্রমের মাধ্যমে যেন নিজের দেশে সংক্রমণ না বাড়ে সেজন্য তিনি নিজেই মাঠেই নেমেছেন।

মঙ্গলবার ভুটানের মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি টেনজিং লামসাং এক টুইট বার্তায় মহামারিতে রাজার ১৪ ও ১৫ তম সীমান্ত টহলের কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন।

টুইটে তিনি উল্লেখ করেছেন, মহামারি শুরুর পর থেকে রাজা নিজের বাড়িতে খুব কম অবস্থান করেছেন। বেশিরভাগ সময় দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে টহলে ব্যস্ত ছিলেন।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুসারে, ভুটানে এখনও পর্যন্ত ১ হাজার ৮২৬ জনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে একজনের। প্রতিদিন গড়ে ১৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

মে মাসে প্রধানমন্ত্রী শেরিং জাতির উদ্দেশে বলেন, এখনই যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ না করি তাহলে দেশ শেষ হয়ে যাবে।

His Majesty The King trekked 5 days in Bhutan’s eastern border areas through forests, rain, high passes & leeches to check on border posts put up to check illegal crossings to prevent COVID-19.



This is his 14th or 15th trip since pandemic started.



Accompanied by PM this time. pic.twitter.com/bh2acXkSll