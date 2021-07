ভারী বৃষ্টিপাতের পর লন্ডনে আকস্মিক বন্যা

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে আয়োজিত এক সমাবেশে কথা বলেছেন তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাকে নিয়ে। ‘টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ গ্যাদারিং’ নামের এই সমাবেশে তালেবান নেতার সঙ্গে এক বৈঠকের স্মৃতিচারণ করেন তিনি।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমি তালেবান নেতাকে বলি, আমি নেতাদের সঙ্গে কথা বলি’। এসময় আখুন্দজাদার নাম মনে করতে না পারায় থেমে যান ট্রাম্প। পরে বলেন, 'আসুন তাকে মোহাম্মদ নামেই ডাকি'।

Trump can't remember the name of the Taliban leader, says, "let's call him Mohammed." (His name is Hibatullah Akhundzada) pic.twitter.com/bhZgVZnz7Y