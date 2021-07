উল্কার ঝলকে আলোকিত নরওয়ে!

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ানের পক্ষ থেকে ক্ষমতাসীন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির সদস্যদের ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানানোর ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তবে এই ভাইরাল হওয়ার পেছনে ঈদ বার্তার বক্তব্যের তেমন কোনও অবদান নেই। নেটিজেনদের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, শুভেচ্ছা বার্তার বক্তব্য দেওয়ার মাঝখানেই এরদোয়ানের ঝিমুনি।

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan falls asleep for a moment addressing his members of the ruling AKP, pic.twitter.com/Ky0PsegOxZ