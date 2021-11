নন্দিত নায়ককে চেনা দায়!

সোমবার (১৫ নভেম্বর) বিকাল ৪টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে তিনটি ছবি প্রকাশ করলেন টলিউড কিংবদন্তি প্রজেনজিৎ।

এরমধ্যে প্রথম ছবিটি দেখে যে কারও চোখ কপালে ঠেকবে! ছবিতে দেখা যায় পুকুর ঘাটের পাকা আসনে পা তুলে বসে আছেন একজন সাদামাটা বয়বৃদ্ধ। মাথায় টাক, পরনে লুঙ্গি, দৃষ্টি মলিন আর মুখে আলতো হাসি। যে ছবিটি দেখে চেনা চেনা লাগে, তবুও চেনা দায়- মনে হবে।

ছবির নিচে কমেন্টের ঘর ঘুরলে সেটাই প্রতীয়মান হয়। তবে ছবির ক্যাপশনে প্রসেনজিৎ লিখে দিলেন- Our looks in ‘আয় খুকু আয়’...। বুঝতে বাকি রইলো না, দু’দিন আগে দুই বাংলায় প্রকাশিত খবরের প্রতিধ্বনি এটা।

খবরটি ছিলো এমন, এবার কলকাতার বুম্বা দা’খ্যাত প্রসেনজিতের সঙ্গে দেখা যাবে ঢাকার অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলাকে। বাংলাদেশি এই নায়িকার ছবিটির নাম ‘আয় খুকু আয়’। যা প্রযোজনায় আছে আরেক চিত্রনায়ক জিৎ। ছবিতে প্রসেনজিতের বিপরীতে দেখা যাবে মিথিলাকে।

মূলত সেই ছবিটির শুটিং শুরু হলো সোমবার (১৫ নভেম্বর) সকাল থেকে। শুটিং সেট থেকেই ছবিগুলো প্রকাশ করলেন প্রসেনজিৎ। যেখানে তার সঙ্গে দেখা মিললো কন্যারূপে তরুণ সহশিল্পী দিতিপ্রিয়া রায়কে।

ছবিটি পরিচালনা করছেন শৌভিক কুণ্ডু। অভিনয়ে আরও থাকছেন সোহিনী সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সত্যম ভট্টাচার্য, শঙ্কর দেবনাথ ও রাহুল দেব বোস।

ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-শ্রাবন্তী মজুমদারের একদা বিপুল জনপ্রিয় গান ‘আয় খুকু আয়’ শোনা যাবে। ধারণা করা হচ্ছে গানটি গাইবেন শ্রীকান্ত আচার্য।

পরিচালক শৌভিক কুণ্ডু বলেন, ‘শহুরে বাবা-মেয়ে নয়, আমার ছবি শোনাবে গঞ্জের বাবা-মেয়ের কাহিনি। আজও যা বড় পর্দায় কেউ ধরেননি!’

এতে চিরন্তন বাবা-মেয়ের গল্প দেখা যাবে। যেখানে একটি মেয়ের ছোট থেকে বড় হওয়া থাকবে। বাঙালি রীতি মেনে মেয়ের হাত ধরে বিয়ের মণ্ডপেও তাকে পৌঁছে দেবেন বাবা।

সিনেমায় বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রসেনজিৎ। তিনি থাকবেন দ্বৈত চরিত্রে। পরিচালকের দাবি, চরিত্রের মতোই তাকে একেবারে অন্য পেশায় দেখা যাবে। এই পেশায় অভিনয় করতেও তাকে এর আগে কেউ দেখেননি।

এদিকে মিথিলা এতোদিন ঢাকাতেই ছিলেন। তবে শনিবার (১৩ নভেম্বর) অফিসের কাজে আফ্রিকা উড়াল দিলেন। সেখান থেকে ফিরেই ‘আয় খুকু আয়’ ছবির ইউনিটে যোগ দেবেন ডিসেম্বরের প্রথম দিকে।

মিথিলা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এতে বুম্বা দা’র বিপরীতে একটা বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছি। অনেক বড় কিছু না। কিন্তু বুম্বা দা’র সাথে পর্দা ভাগ করাতো বড় ব্যাপার।’