রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
পদ্মায় ধরা পড়া বিশাল পাঙাশটি ৬৮ হাজার টাকায় বিক্রি

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৬আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৬
পদ্মায় ধরা পড়া বিশাল আকারের পাঙাশ

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার পদ্মা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়া ২৬ কেজি ওজনের একটি বড় পাঙাশ মাছ নিলামে বিক্রি হয়েছে ৬৮ হাজার টাকায়। রবিবার (২ নভেম্বর) সকালে পাঙাশ মাছটি স্থানীয় ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ কেনেন। তিনি বিক্রির জন্য দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে তার মৎস্য আড়তে মাছটি রেখে দিয়েছেন।

এর আগে রবিবার ভোরে দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটের অদূরে বাহির চর ছাত্তার মেম্বার পাড়ার কলাবাগান এলাকায় পদ্মা নদীতে স্থানীয় জেলে সোনাই হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে। পরে দৌলতদিয়া ঘাট মাছ বাজারের আড়তদার হালিম সরদারের আড়ত ঘর থেকে শাহজাহান শেখ নিলামে ২ হাজার ৬০০ টাকা কেজি দরে কেনেন। 

স্থানীয় মৎস্যজীবীরা জানান, শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে পদ্মা নদীতে মাছ শিকারে বের হন দৌলতদিয়া ফকির পাড়ার জেলে সোনাই হালদার ও তার দল। রাত শেষ হয়ে এলেও মাছ না পেয়ে তারা অনেকটা হতাশ হয়ে জাল গুঁটিয়ে বাড়ি ফেরার পরিকল্পনা করছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর জালে ঝাঁকি দিলে বুঝতে পারেন বড় কোনও মাছ আটকা পড়েছে। পরে জাল গুঁটিয়ে নৌকায় তুলতেই দেখতে পান বিশাল আকারের এক পাঙাশ।

ভোরের আলো উঠতে না উঠতেই পাঙাশটি নিয়ে আসেন দৌলতদিয়া ঘাট বাজারে। ওজন দিয়ে দেখেন ২৬ কেজি ২০০ গ্রাম হয়েছে। বিক্রির জন্য বাজারের হালিম সরদারের আড়ত ঘরে তোলা হয়। এ সময় নিলামে তোলা হলে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ফেরি ঘাট এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ কেনেন।

দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরি ঘাট এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ বলেন, প্রতিদিনের মতো আজও সকালে বাজারে মাছ কিনতে যাই। এ সময় হালিম সরদারের আড়ত ঘরে বিশাল আকারের এই পাঙাশটি নিলামে তুললে আমিও শরিক হই। নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ২ হাজার ৬০০ টাকা কেজি দরে ৬৮ হাজার ১২০ টাকায় পাঙাশটি কিনে নিই। এখন বিক্রির জন্য নিজের আড়ত ঘরে এনে রেখেছি। কেজি প্রতি ৫০ থেকে ১০০ টাকা করে লাভ পেলেই বিক্রি করে দেবো। 

পদ্মামাছবড় মাছ
