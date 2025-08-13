রাফীর নায়িকা তুষি!

নির্মাতা রায়হান রাফী তার নতুন সিনেমায় নায়িকা হিসেবে কাকে কাস্ট করবেন, সেটিও এখন বড় খবর। এভাবেও বলা যায়, দুই বাংলার প্রায় সব অ্যাকটিভ নায়িকার আগ্রহ রয়েছে এই নির্মাতার প্রতি। কারণ, রাফী মানেই ব্লকবাস্টার।
পূজা দিয়ে বড় পর্দায় শুরু রাফীর। এরপর মীম, তমা মির্জা ও সাবিলা নূর। সব নায়িকাকে নিয়েই সফলতার প্রমাণ দেখিয়েছেন রাফী। এবার সেই ইউনিটে যুক্ত হলেন, মিডিয়ার আরেক আলোচিত মুখ নাজিফা তুষি। যিনি নিজের জাত আগেই চিনিয়েছেন ‘হাওয়া’ দিয়ে। তবে রাফীর হাতে পড়লে দর্শক অন্য তুষিকে খুঁজে পাবেন, এমনটাই মনে করছেন অনেকে। তুষিকে নিয়ে রাফীর এই সিনেমাটির নাম ‘আন্ধার’। যাতে আরেকটি দরকারি চরিত্রে কাস্ট করেছেন তার প্রথম সিনেমা ‘পোড়ামন ২’-এর সিয়ামকে। যেন দুই প্রথমের মেলবন্ধন ঘটানোর পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছেন রাফী।
যারা জানেন, তারা জানেন। যারা জানেন না তাদের জন্য বলা, সিনেমায় সিয়াম আহমেদ ও রায়হান রাফী দুজনরেই অভিষেক হয় ‘পোড়ামন ২’ দিয়ে। এরপর রাফী হাতে পেলেন আলাদীনের সেই চেরাগ। যাতে ঘষা দিলেই সিনেমা সুপারহিট!
সিয়াম-তুষিকে নিয়ে নির্মিতব্য ‘আন্ধার’ মূলত ভৌতিক ঘরানার চলচ্চিত্র। থ্রিলার, রোমান্স ও অ্যাকশন ছবিতে দক্ষতা দেখানো রাফী এবার দর্শকদের সামনে আসছেন হরর গল্প নিয়ে। তারচেয়ে বড় খবর, এই ছবিটি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে নির্মিত সবচেয়ে বড় বাজেটের সিনেমা। এমনটাই দাবি করছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ‘আন্ধার’ সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ।
রাফী এসব প্রসঙ্গে এখনও ঝেড়ে কাশছেন না। বলছেন, ‘সব চূড়ান্ত করে বলবো। আগাম বলা ঠিক নয়। আশা করছি দুই এক দিনের মধ্যে পুরোটা জানাতে পারবো।’
তবে বিভিন্ন সূত্র বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করছে, সিনেমাটিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন চঞ্চল চৌধুরী। ইতোমধ্যে সিয়াম ও তুষিকে চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে ‘আইসক্রিম’ ও ‘হাওয়া’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছেন তুষি। পাশাপাশি ওটিটিতে ‘ডার্ক সাইড অব ঢাকা’, ‘নেটওয়ার্কের বাইরে’ ও ‘সিন্ডিকেট’-এ অভিনয় করেছেন।
‘আন্ধার’-এ যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে তুষি বলেন, ‘আর্টিস্ট চাইলেই অনেক কিছু বলতে পারেন না, আমাদের অনেক নিয়মের ভেতর থাকতে হয়। আপাতত কিছু বলতে পারব না, যা বলার, টিম এবং পরিচালকই বলবেন।’
এর আগে রাফীর পরিচালনায় ‘পোড়ামন ২’, ‘দামাল’ এবং ওয়েব ফিল্ম ‘টান’-এ অভিনয় করেছেন সিয়াম। অন্যদিকে, তুষি অভিনয় করেছিলেন একই নির্মাতার ওয়েব ফিল্ম ‘দ্য ডার্ক সাইড অব ঢাকা’তে।
‘আন্ধার’-এর গল্প লিখেছেন সাইদুস সালেহীন সুমন (বেজবাবা সুমন), শাকিব চৌধুরী ও আদনান আদিব খান। সেপ্টেম্বর থেকে শুটিং শুরুর কথা রয়েছে। ছবিটি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে দুই ঈদের বাইরে।