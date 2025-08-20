ফিরছেন দীপিকা…

অবশেষে দীপিকা পাড়ুকোন ভক্তদের জন্য সুখবর। লম্বা বিরতি শেষে আবারও লাইট-ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন ‘বলিউড মাস্তানি’। আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মেয়ে দুয়াকে বাড়িতে রেখে কাজ করতে চান না তিনি। এই সময়টা একেবারে মেয়েকে দিতে চান। যে কারণে হাতে কোনও কাজ নেননি তিনি।
তবে যেহেতু সিনেমার মানুষ, ফিরতে তো তাকে হবেই। তাই মেয়েকে বাড়িতে রেখেই কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবার। ভক্তদের কৌতুহল, কার সিনেমা দিয়ে ফিরছেন তিনি। তার আগে বলা দরকার, সন্দীপ রেড্ডী বাঙ্গার ‘স্পিরিট’ সিনেমায় অভিনয় করার কথা ছিল দীপিকার। কিন্তু অভিনেত্রী শর্ত দিয়েছিলেন, আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না। এমনকি, নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকও জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে সিনেমা থেকে বাদ পড়তে হয় দীপিকাকে। তার পরেই প্রশ্ন ওঠে, কবে ফিরছেন তিনি কাজে?
জানা গেছে,অ্যাটলির ‘এএ২২এক্সএ৬’ সিনেমা দিয়ে ফিরছেন এই অভিনেত্রী। এই সিনেমায় তার বিপরীতে আছেন দক্ষিণি সুপারস্টার আল্লু অর্জুন। দীপিকাকে কতদিন শুটিং করতে হবে, এরইমধ্যেই স্থির হয়েছে। নভেম্বর থেকে ছবির শুটিং শুরু করবেন তিনি। মোট ১০০ দিন শুটিং করবেন।
আল্লু ও দীপিকা ছাড়াও এই সিনেমায় অভিনয় করবেন রাশ্মিকা মান্দানা, জাহ্নবী কাপুর, ম্রুণাল ঠাকুর।
উল্লেখ্য, গত বছর ৮ সেপ্টেম্বর জন্ম নেয় দীপিকা-রণবীরের কন্যা দুয়া। দীপিকা এরপর ছিলেন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে। মা হওয়ার পরে তার কাছে অগ্রাধিকার ছিল কন্যা দুয়াই। তাই দিনের অধিকাংশ সময় কন্যাকে দেবেন বলেই ঠিক করেছিলেন দীপিকা। এমনকি, কোনও ন্যানির সাহায্য নেবেন না বলেও জানিয়েছিলেন। সন্তান জন্মের প্রায় এক বছর হতে চলল। অবশেষে ফিরতে প্রস্তুত এই অভিনেত্রী। সুত্র: পিঙ্কভিলা