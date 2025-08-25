মা হতে চলেছেন পরিণীতি চোপড়া

অনেকদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, মা হচ্ছেন পরিণীতি চোপড়া। কিন্তু, প্রতিবারই সেই খবর নাকচ করে এসেছেন অভিনেত্রী। যদিও সম্প্রতি কপিল শর্মার শোয়ে এসে অভিনেত্রীর স্বামী রাঘব চড্ডা জানান, খুব শিগগিরই সুখবর দিতে চলেছেন।
তখন স্বামীর কথা শুনে চোখ বড় হয়ে যায় পরিনীতির। ঘটনার মাস খানেকের মধ্যেই, ২৫ আগস্ট সুখবর দিলেন তিনি। অর্থাৎ কোলে আসছে সন্তান।
অভিনেত্রী সোমবার ইনস্টাগ্রামে একটি ভ্যানিলা কেকের ছবি পোস্ট করেন। তার ওপর লেখা, এক যোগ এক, সমান সমান তিন। তিনি আরও লিখেছেন, ‘আমাদের ছোট পৃথিবী আসতে চলেছে। আমরা কতটা যে ধন্য, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।’
যদিও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার তারিখ এখনও প্রকাশ্যে আনেননি তিনি। এদিকে, পোস্টের নিচে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভক্ত ও শুভাকাঙ্খীরা।
বলা প্রয়োজন, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের আম আদমি পার্টির সদস্য রাঘব চাড্ডার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন পরিণীতি চোপড়ার। রাজস্থানের উদয়পুরে ঘটা করে হয়েছিল বিয়ের অনুষ্ঠান।
সূত্র: এনডিটিভি