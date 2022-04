ইমরান ও শাহবাজ শরিফ সমর্থকদের হাতাহাতি (ভিডিও)

সম্প্রতি পাকিস্তানের সরকার পরিবর্তন নিয়ে দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম উত্তেজনা লক্ষ্য করা গেছে। ইমরান খানের সরকার বদল হলেও সেই উত্তেজনা এখনও রয়ে গেছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। এরই মধ্যে ইমরান এবং শাহবাজ শরিফের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি একটি হোটেলে দুই দলের সমর্থকরা একের অপরের দিকে বোতল, খাবার ছোড়ার পাশাপাশি হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। এমনই এক ভিডিও ভাইরাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

উভয় দলের সমর্থকদের একটি হোটেলে খাবার টেবিলে বসে থাকতে দেখা যায়। এক পর্যায়ে কথাকাটি শুরু হয়। এমন সময় কালো পোশাক পড়া এক যুবককে হঠাৎ সামনে এসে একজনকে জোরে ঘুষি মেরে মেঝেতে ফেলে দেন। অন্যরা ওই যুবককে টেনে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ নিয়ে গত এক মাস ধরে দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। তবে বিরোধী দলের অনাস্থা ভোটে ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর গত সোমবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন শাহবাজ শরিফ। পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) প্রেসিডেন্ট শাহবাজ দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ভাই।

Brawl breaks out between supporters of Imran and Sharifs. Pen-chor pen-chor and objects hurled at each other. pic.twitter.com/dKIOmehmbT