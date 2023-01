যে কারখানার নুডলস তৈরি চমকে দেবে আপনাকে

এশিয়ার জনপ্রিয় খাবার নুডলস। সাধারণত লম্বাটে হলেও ময়ডার ডো দিয়ে প্রস্তুতকৃত নুডলস বিভিন্ন আকৃতিরও হতে পারে। পানিতে সেদ্ধ করে নরম করা হয় নুডলস। রেস্তোরাঁর পাশাপাশি চলতি পথে গরম গরম নুডলস উপভোগ করেন অনেকেই। রাস্তার পাশে থাকা নুডলসের কোনও কিছুর স্বাদকেই যেন হারাতে পারে না। তবে খোলা জায়গার সুস্বাদু নুডলস কারখানায় কীভাবে তৈরি হচ্ছে, তা দেখে চমকে যাবে হয়তো অনেকেই। মুখরোচক খাবারটি উপভোগ করার আগে দুই বার ভাবতে বাধ্য করবে আপনাকে। ভারতের এমনই এক কারখানার ভিডিও টুইটারে প্রকাশ করেছেন চিরাগ বরজাতিয়া।

When was the last time you had road side chinese hakka noodles with schezwan sauce? pic.twitter.com/wGYFfXO3L7