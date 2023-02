ইউক্রেনের মাটিতে জো বাইডেন

ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবার কিয়েভে আকস্মিক সফরে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারি) কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা যায় তাকে। কিয়েভে বাইডেনকে অভ্যর্থনা জানান তিনি। এর মধ্যে টেলিগ্রাম পোস্টে বাইডেনের সঙ্গে প্রথম ছবি প্রকাশ করেছেন জেলেনস্কি।

এর আগে তিনি ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ড সফরে গিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রুশ হামলার এক বছর পূর্ণ হতে চলছে। যুদ্ধের বর্ষপূর্তিতে তিনি ইউক্রেন অঘোষিত সফরে এসে চমকে দিয়েছেন বাইডেন। তার আগে দিনভর গুঞ্জন চলছিল, সোমবার কিয়েভে বিশেষ একজন অতিথি আসছেন। কিন্তু বিষয়টি অনেকটা গোপন রাখা হয়।

বিশেষ এই সফরে কিয়েভে জেলেনস্কির সঙ্গে যুদ্ধের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করার কথা রয়েছে।

ভিডিও:

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke