কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেনীয় শস্য রফতানির মেয়াদ বাড়লো

কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেনীয় শস্য রফতানির মেয়াদ এক দফা বাড়ানো হলো। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান এবং জাতিসংঘ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। শনিবার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনার পর চুক্তিটির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে বলে শনিবার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর কানাক্কালে এক বক্তৃতায় জানান এরদোয়ান। তবে চুক্তির মেয়াদ কতদিন বাড়ানো হবে তা তিনি উল্লেখ করেননি।

রাশিয়া বলছে, আগামী ৬০ দিনের জন্য মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে ইউক্রেনের অবকাঠামো মন্ত্রী বলেছেন, চুক্তিটি ১২০ দিনের জন্য বাড়ানো হয়েছে।

তুরস্ক এবং জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় জুলাইয়ে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তিটি হয়। এর আওতায় ইউক্রেনের তিনটি কৃষ্ণ সাগর বন্দর দিয়ে ১১ মিলিয়ন টনেরও বেশি কৃষি পণ্য পাঠানো হয়েছে; যার মধ্যে ৪.৫ মিলিয়ন টন ভুট্টা এবং ৩.২ মিলিয়ন টন গম ছিল।

