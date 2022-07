মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন শিনজো আবে

হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন গুলিবিদ্ধ জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। তার শারীরিক অবস্থা ‘খুবই গুরুতর’ বলে জানিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। খবর বিবিসি’র।

এক বন্দুকধারীর হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে আবে। তার শারীরিক পরিস্থিতি কেমন তা জানতে জাপানের দিকেই নজর পুরো দুনিয়ার। সবশেষ পরিস্থিতি নিয়ে রাজধানী টোকিওতে ফুমিও কিশিদা আবেগঘন বক্তৃতায় বলেন, ‘আমি মন প্রাণ থেকে চাই এই যাত্রায় বেঁচে যাক আবে’। একে গণতন্ত্রের ওপর জঘন্য হামলা উল্লেখ করে তীব্র নিন্দা জানান তিনি।

হামলাকারীর উদ্দেশ্য এখনও জানা যায়নি। তবে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই হামলা হয়েছে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেন ফুমিও কিশিদা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজধানীর বাইরে থাকা সব মন্ত্রীদের ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হত্যাচেষ্টা সন্দেহে ৪১ বছর বয়সী এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এনইএইচকে। তার নাম ইয়ামাগামি তেতসুয়া। তার কাছ থেকে পাওয়া একটি বন্দুক জব্দ করেছে পুলিশ।

শুক্রবার সকাল ১১টা ৩০- এর দিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন তিনি। একাধিক ভিডিওতে দেখা গেছে, রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তাকে ঘিরে থাকা নিরাপত্তা বাহিনী ও ঘনিষ্ঠজনেরা দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ভিডিও:

Video shows the moment former Japanese PM Shinzo Abe was shot from behind as he campaigned in the city of Nara. Abe was rushed to the hospital in critical condition.



Read more: https://t.co/gWJh3VaXRc pic.twitter.com/1DC7onCKAy