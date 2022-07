নির্বাচনি প্রচারণায় গুলিবিদ্ধ হন আবে

গুলিবিদ্ধ হওয়ার আগে শিনজো আবে নিজের পুরনো দলের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। আগামী রবিবার দেশটিতে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই প্রচারণাতেই অংশ নিয়েছিলেন জাপানের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাপানের ক্ষমতায় আধিপত্য বজায় রেখেছে আবের লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। ফলে এই সপ্তাহের শেষে প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফেরা নিয়ে সন্দেহ খুবই কম।

সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপে দেখা গেছে দলটি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি দলের চেয়ে ২০ পয়েন্ট সুবিধায় এগিয়ে রয়েছে।

স্বাস্থ্যজনিত কারণে ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেওয়া শিনজো আবে দলের মধ্যে এখনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। নারা শহরে তার উপস্থিতির কথা মিছিলের একদিন আগেই নিশ্চিত করে দলের স্থানীয় শাখা।

জাপানের আইন অনুযায়ী নির্বাচনের আগে মাত্র ২০ দিন প্রচারণা চালানো যায়। ফলে এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের প্রকাশ্য মিছিলে অংশ নেওয়ার ঘটনা দেশটিতে স্বাভাবিক।

আবের মতো সিনিয়র রাজনীতিবিদরা সাধারণত কড়া নিরাপত্তায় ভ্রমণ করেন। তারপরও জাপানে পাবলিক ফিগারদের ওপর হামলার ঘটনা জাপানে খুবই বিরল।

উল্লেখ্য, জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনোজো আবেকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (৮ জুলাই) পশ্চিম জাপানের নারা শহরে বক্তৃতা দেওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হলে লুটিয়ে পড়েন তিনি। জাপানের সংবাদমাধ্যম এনএইচকে বলছে, পেছন থেকে সেই সময় তাকে গুলি করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজন পুরুষ সন্দেহভাজনকে ঘটনাস্থলে আটক করা হয়েছে। এনইচকের এক প্রতিবেদক বলেন, বন্দুকের গুলির মতো শব্দ পেয়েছেন। পরে শিনজো আবেক রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেন।

সূত্র: বিবিসি

ভিডিও:

Video shows the moment former Japanese PM Shinzo Abe was shot from behind as he campaigned in the city of Nara. Abe was rushed to the hospital in critical condition.



Read more: https://t.co/gWJh3VaXRc pic.twitter.com/1DC7onCKAy