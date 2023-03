ইসরায়েলজুড়ে সরকারবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ, আটক অন্তত ২৮

সরকারের প্রস্তাবিত বিচারিক সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে ইসরায়েলে। জেরুজালেম, হাইফা, বের্শেবা এবং তেল আবিবসহ বিভিন্ন শহরে শনিবার বিক্ষোভে নামেন কয়েক লাখ ইসরায়েলি।

‘ইসরায়েলকে একনায়কত্বে পরিণত করার প্রচেষ্টা’ প্রতিহত করার জন্য বিক্ষোভের আয়োজকেরা শুক্রবার চলতি সপ্তাহকে ‘প্যারালাইসিস সপ্তাহ’ ঘোষণা করে।

আয়োজকদের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে, সমাবেশে আনুমানিক ৬ লাখ ৩০ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে। স্থানীয় মিডিয়া বলছে, কেবল রাজধানী তেল আবিবেই সমাবেত হয়েছিল ২ লাখ ইসরায়েলি।

Tel Aviv, today. Estimated as the largest protest in the history of Israel pic.twitter.com/2CEGz4cl2b