হিন্দু-শিখরা মানবশেকল গড়ে করে দিলো নামাজের জায়গা

ভারতে চলমান নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করছে সব ধর্ম-শ্রেণী-পেশার মানুষ। মুসলিম না হলেও অনেক হিন্দু ও শিখ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের। চালিয়ে যাচ্ছে আন্দোলন। এরইমাঝে এক ভিডিও নাড়া দিয়েছে সবাইকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, হিন্দু ও শিখরা মানবশেকল বানিয়ে মুসলিমদের জন্য নামাজের জায়গা করে দিয়েছে। আর সেই বলয়ে নামাজ পড়ছে মুসলিমরা।

বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে নিপীড়নের মুখে ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব নিশ্চিতে সম্প্রতি আইন সংশোধন করেছে ভারত। গত ১২ ডিসেম্বর রাতে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের পরেই আইনে পরিণত হওয়া বিলটি শুরু থেকেই মুসলিমবিরোধী আখ্যা পেয়েছে। বিতর্কিত এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দেশজুড়ে সরব একাধিক রাজনৈতিক দল। চলছে দফায় দফায় বিক্ষোভ।

This my, our India and we will continue doing this for each other. #CAAProtest