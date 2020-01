মিয়ানমারের গণহত্যার বিষয়ে আইসিজে’র অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ২৩ জানুয়ারি

মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার করা মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ২৩ জানুয়ারি ঘোষণা করবে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে)। সোমবার (১৪ জানুয়ারি) গাম্বিয়ার আইন মন্ত্রণালয় টুইটারে এক পোস্টে এই তথ্য জানিয়েছে। এই বিষয়ে নেদারল্যান্ডসের হগে শুনানি হয় ২০১৯ সালের ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানা গেছে।

২০১৭ সালের আগস্টে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর পূর্ব-পরিকল্পিত ও কাঠামোগত সহিংসতা জোরদার করে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। হত্যাকাণ্ড, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের বাস্তবতায় জীবন বাঁচাতে নতুন করে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা। এই নৃশংসতাকে ‘গণহত্যা’ আখ্যা দিয়ে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর জাতিসংঘের আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস (আইসিজে)-এ মামলা করে গাম্বিয়া।

The International Court of Justice @CIJ_ICJ will on Thursday 23rd January be delivering its decision on the Provisional Measures requested by The Gambia in its #Genocide case against Myanmar. pic.twitter.com/qbaK3lK74N