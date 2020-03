করোনায় ইতালির জীববৈচিত্র্যে পরিবর্তন, ফিরছে ডলফিন-রাজহাঁস

ইতালিতে করোনা ভাইরাস আতঙ্কের মধ্যে সেখানকার জীববৈচিত্র্যে খানিকটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ইতালীয় উপকূল ও ভেনিস খাল থেকে দূরে চলে যাওয়া প্রাণীকুল আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে সেখানে। করোনা পরিস্থিতিতে মূলত পর্যটক ও জাহাজের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অনেকে মনে করছেন, করোনার পরিস্থিতিতে মানুষ কোয়ারেন্টিনে থাকায় প্রকৃতি নিজের আসল রূপ ফিরে পেতে শুরু করেছে।

চীনের পর করোনা ভাইরাসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশগুলোর শীর্ষে অবস্থান ইতালির। গত বছরের শেষ দিকে চীন থেকে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসটি এ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে প্রাণ কেড়েছে আট হাজার ৯৮৮ জন মানুষের। এদের বেশিরভাগই চীনের বাসিন্দা। ইতালিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৩৫ হাজার ৭১৩ জন। এদের মধ্যে ২ হাজার ৯৭৮ জন প্রাণ হারিয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আগামী ৩ এপ্রিল পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাদুঘর, থিয়েটার, সিনেমা, স্টেডিয়াম, কনসার্টসহ জনসমাগমের স্থানসমূহ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে যোগাযোগ। জলপথেও আরোপ করা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ।

ইতালিতে করোনা প্রতিরোধে নেওয়া সুরক্ষা ব্যবস্থার কারণে ভেনিসের পানি পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। উপকূলে ফিরতে শুরু করেছ ডলফিন। এসব ছবি ও ভিডিও টুইটারে শেয়ার করছেন সে দেশের মানুষ। এক টুইটার ব্যবহারকারী বলেন, ‘ভেনিস এমন স্বচ্ছ পানি অনেকদিন দেখেনি। ডলফিনও আসতে শুরু করেছে। প্রকৃতি যেন আবার এখানে নতুন করে সবকিছু শুরু করছে।’

একটি ছবির কোলাজে ইতালীয় বন্দরে ডলফিন দেখা যাচ্ছে। এছাড়া ভেনিস খালের পানিও অনেকদিন পর স্বচ্ছ হতে শুরু করেছে। মূলত জলপথের বাহনের সংখ্যা কমে আসায় পানি পরিষ্কার হতে শুরু করেছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এসকোয়ার জানায়, কাগিলিয়ারি বন্দরে ডলফিন দেখা গেছে। ডব্লিউ ম্যাগাজিন জানায়, এই অঞ্চলে ডলফিনের দেখা পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। তবে বেশ কয়েকজন তা দেখেছে এবং টুইটারে তা শেয়ার করতে শুরু করেছেন। সেই ছবিগুলোতে ডলফিন ছাড়া রাজহাঁসেরও দেখা মিলেছে। ইকাভেরি নামে এক ব্যবহারকারী টুইট করে জানান, ‘হাঁসেরা ফিরে এসেছে। তাদের দেখা যাচ্ছে।’

Boars in the middle of my hometown, dolphins in the port of Cagliari, ducks in the fountains in Rome, Venice canals have now clean water full of fishes. Air pollution dropped. Nature is reclaiming its spaces during quarantine in Italy. #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/dr6QILfF9V