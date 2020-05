লকডাউনবিরোধী সশস্ত্র বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে ট্রাম্পের টুইট

যুক্তরাষ্ট্রে লকডাউন তুলে নেওয়ার দাবিতে মিশিগান অঙ্গরাজ্যে সংঘটিত সশস্ত্র বিক্ষোভের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার এক টুইটার বার্তায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধানে আসতে মিশিগানের গভর্নরের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

করোনা আক্রান্ত অঙ্গরাজ্য হিসেবে মিশিগানের অবস্থা সংকটজনক। সেখানকার ৩ হাজার ৭৮৮ জন মানুষ এরইমধ্যে করোনাভাইরাসে মারা গেছে। অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্র্যাট গভর্নর গ্রেটচেন হোয়াইটমার সম্প্রতি ওই অঙ্গরাজ্যে লকডাউনের মেয়াদ ১৫ মে পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই ‘আমেরিকার প্যাট্রিয়ট র‍্যালি’ নামে মিশিগান ইউনাইটেড ফর লিবার্টির ব্যানারে এই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

বিক্ষোভ প্রসঙ্গে ট্রাম্প তার টুইটার পোস্টে বলেন, আমার মনে হয় মিশিগানের গভর্নরের জন্য এটা দরকার ছিল। মানে সংকটটাকে এভাবে সামনে আনার দরকার ছিল। এরা সবাই ভালো মানুষ, তবে ক্ষুব্ধ। তারা নিরাপদে তাদের স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে চায়। তাদের দিকে তাকান, কথা শোনেন, একটা সমাধানে আসেন।

The Governor of Michigan should give a little, and put out the fire. These are very good people, but they are angry. They want their lives back again, safely! See them, talk to them, make a deal.