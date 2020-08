ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো বৈরুত

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ভয়াবহ দুটি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার দুপুরের বিস্ফোরণে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানা যায়নি। তবে আরব নিউজের খবরে বলা হয়েছে, অনেক হতাহত ও বেশ কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে।



খবরে বলা হয়েছে, দুপুরে রাজধানীর বেশ কিছু এলাকা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠে। শহরে প্রাণকেন্দ্র থেকে ঘন ধোয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা গেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তাদের জানালা ভেঙে গেছে এবং ছাদ ধসে পড়েছে।



বিস্ফোরণগুলো বৈরুত বন্দরকে কেন্দ্র হলেও কয়েক মাইল দূরের জানালা ভেঙে গেছে। বিস্ফোরণের অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়।

#WATCH : Footage of huge explosion in #Beirut - two blasts rock #Lebanon 's capital, officials report "very high number of injuries" https://t.co/JOMOI4AVaW pic.twitter.com/k6hzg6lMDB



লেবাননের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হামাদ হাসান জানিয়েছেন, বিস্ফোরণে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে।



লেবাননের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থার খবরে বলা হয়েছে, বন্দরে একটি আতশবাজির গুদামে বিস্ফোরণে ঘটনার সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে।



টুইটারে প্রকাশিত কয়েকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, দ্বিতীয় বিস্ফোরণের পর মানুষ চিৎকার করছেন এবং রেস্তোরাঁ ও বাসা থেকে দৌঁড়ে পালাচ্ছেন।

The aftermath of the explosion in Lebanon, heavy damage to the surrounding neighbourhood. Glass was broken in many buildings in the area from the shockwave. (