ভারতের আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে প্রিয়াঙ্কা-সোনমের বার্তা

ভারতের চলমান কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও সোনম কাপুর। প্রিয়াঙ্কা এক টুইট বার্তায় কৃষকদের খাদ্যযোদ্ধা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সোনম ইন্সটাগ্রামে আন্দোলনের ছবি পোস্ট করার পাশাপাশি কৃষকরা যে সভ্যতার সূচনা করেছিলেন সে সংক্রান্ত একটি উদ্ধৃতি শেয়ার করেছেন।

টানা ১১ দিন ধরে ভারতের দিল্লি সীমান্তে প্রতিবাদ করছেন দেশটির কৃষকরা। তাদের দাবি, বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। শীতের এই ঠান্ডা উপেক্ষা করে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাচ্ছেন তারা। একে একে বিদেশি রাজনীতিকরা সমর্থন জানিয়েছেন তাদের। অনেক তারকাও পাশে দাঁড়িয়েছেন। পাঞ্জাবি অভিনেতা দিলজিৎ সিং দোসাঞ্জ নিজে কৃষকদের অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

রবিবার সন্ধ্যায় সেই দিলজিতের এক টুইট রিটুইট করে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া লেখেন – ‘আমাদের কৃষকরা দেশের খাদ্য যোদ্ধা। তাদের ভীতি দূর করা দরকার। তাদের প্রত্যাশা পূরণ করা দরকার। এক সমৃদ্ধ গণতন্ত্র হিসেবে আমাদের খুব দ্রুত এই সঙ্কটের সমাধান করা উচিৎ।’

Our farmers are India’s Food Soldiers. Their fears need to be allayed. Their hopes need to be met. As a thriving democracy, we must ensure that this crises is resolved sooner than later. https://t.co/PDOD0AIeFv