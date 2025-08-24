তালের মালাই কাস্টার্ড বানানোর রেসিপি জেনে নিন

তালের মৌসুম এলেই ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা-পায়েসের আয়োজন। তবে একই ধরনের পিঠার বদলে একটু ভিন্ন কিছু ট্রাই করতে চাইলে তাল দিয়ে তৈরি করা যায় এক দারুণ মিষ্টি ফিউশন 'তালের মালাই কাস্টার্ড।' খুব অল্প উপকরণে তৈরি এই মিষ্টান্নটি অতিথি আপ্যায়ন বা ঘরোয়া আনন্দ-আয়োজনে এনে দেবে দুর্দান্ত স্বাদ। রেসিপি জেনে নিন।
উপকরণ
পাকা তাল – ১ কাপ
তরল দুধ – ২ কাপ
কাস্টার্ড পাউডার – ২ টেবিল চামচ
চিনি – ৩-৪ টেবিল চামচ (রুচি অনুযায়ী)
নারকেল দুধ – ১/২ কাপ (ঐচ্ছিক, স্বাদ বাড়ায়)
এলাচ গুঁড়া – সামান্য
বাদাম কুচি (কাজু, কিশমিশ, পেস্তা) – সাজানোর জন্য
প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে কাস্টার্ড পাউডার অল্প ঠান্ডা দুধে গুলিয়ে রাখুন যাতে দানা না থাকে। একটি পাত্রে দুধ গরম করে তাতে তালের রস দিয়ে ভালোভাবে মেশান। কিছুক্ষণ জ্বাল দেওয়ার পর চিনি ও নারকেল দুধ দিয়ে নেড়ে নিন। এবার গুলে রাখা কাস্টার্ড পাউডার আস্তে আস্তে ঢেলে দিন এবং লাগাতার নাড়ুন হবে যেন নিচে লেগে না যায়। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ফেলুন। রুমের তাপমাত্রায় আসার পর ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন। উপরে বাদাম কুচি দিয়ে নেবেন।