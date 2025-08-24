X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তালের মালাই কাস্টার্ড বানানোর রেসিপি জেনে নিন

জীবনযাপন ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৩আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৩
ছবি- এআই

তালের মৌসুম এলেই ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা-পায়েসের আয়োজন। তবে একই ধরনের পিঠার বদলে একটু ভিন্ন কিছু ট্রাই করতে চাইলে তাল দিয়ে তৈরি করা যায় এক দারুণ মিষ্টি ফিউশন 'তালের মালাই কাস্টার্ড।' খুব অল্প উপকরণে তৈরি এই মিষ্টান্নটি অতিথি আপ্যায়ন বা ঘরোয়া আনন্দ-আয়োজনে এনে দেবে দুর্দান্ত স্বাদ। রেসিপি জেনে নিন। 

উপকরণ

পাকা তাল – ১ কাপ
তরল দুধ – ২ কাপ
কাস্টার্ড পাউডার – ২ টেবিল চামচ
চিনি – ৩-৪ টেবিল চামচ (রুচি অনুযায়ী)
নারকেল দুধ – ১/২ কাপ (ঐচ্ছিক, স্বাদ বাড়ায়)
এলাচ গুঁড়া – সামান্য
বাদাম কুচি (কাজু, কিশমিশ, পেস্তা) – সাজানোর জন্য

প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে কাস্টার্ড পাউডার অল্প ঠান্ডা দুধে গুলিয়ে রাখুন যাতে দানা না থাকে। একটি পাত্রে দুধ গরম করে তাতে তালের রস দিয়ে ভালোভাবে মেশান। কিছুক্ষণ জ্বাল দেওয়ার পর চিনি ও নারকেল দুধ দিয়ে নেড়ে নিন। এবার গুলে রাখা কাস্টার্ড পাউডার আস্তে আস্তে ঢেলে দিন এবং লাগাতার নাড়ুন হবে যেন নিচে লেগে না যায়। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ফেলুন। রুমের তাপমাত্রায় আসার পর ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন। উপরে বাদাম কুচি দিয়ে নেবেন।

/এনএ/
বিষয়:
রেসিপি
সম্পর্কিত
তিন স্বাদে বেগুন ভর্তা
তালের পিঠা বানানোর রেসিপি জেনে নিন
বাসি ভাত দিয়ে তৈরি করা যায় এই ৩ আইটেম
সর্বশেষ খবর
৫ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ডিএনসিসির সমঝোতা স্মারক সই
৫ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ডিএনসিসির সমঝোতা স্মারক সই
ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আবু সামাসহ কারাগারে 
ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আবু সামাসহ কারাগারে 
মওলানা ভাসানী সেতুতে বিদ্যুতের তারের পর এবার রিফ্লেক্টর লাইট চুরি
মওলানা ভাসানী সেতুতে বিদ্যুতের তারের পর এবার রিফ্লেক্টর লাইট চুরি
ঊর্ধ্বতন আদালতে নামঞ্জুরের পরও আসামিকে জামিন: বিচারককে শোকজ
ঊর্ধ্বতন আদালতে নামঞ্জুরের পরও আসামিকে জামিন: বিচারককে শোকজ
সর্বাধিক পঠিত
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media