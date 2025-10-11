স্ট্রিটফুড যখন ড্রইংরুমে...

ফুচকা চটপটি মম আরও আরও স্ট্রিটফুডের ভক্ত এখন তরুণরা। ক্লাস শেষ করে, আড্ডা শেষ করে একছুট। ঢাকায় বেশ কয়েকটা জায়গা বিখ্যাত হয়ে গেছে কেবল মুখরোচক এসব খাবারে। খিলগাঁও, বেইলিরোড, ধানমণ্ডি, সলিমুল্লাহ রোড- আরও কতো জায়গা। সেসব জায়গার খাবারে যুক্ত হয়েছে পাপড়ি চাট ও দই ফুচকা। ভাবুনতো, এই খাবার যদি বাসায় বানিয়ে ফেলা যায়, কী দারুণ একটা ছুটির দিনের বিকেল কাটবে!
পাপড়ি চাট রেসিপি বানাতে যা লাগবে
পাপড়ির জন্য
ময়দা ১ কাপ
সুজি ২ টেবিল চামচ
লবণ পরিমাণমতো
ঘি বা তেল ২ টেবিল চামচ
পানি প্রয়োজনমতো
তেল ভাজার জন্য
চাট সাজানোর জন্য
সেদ্ধ আলু ১ কাপ (কিউব কাটা)
সেদ্ধ ছোলা
দই ১ কাপ (ফেটানো, হালকা লবণ ও চিনি মিশিয়ে)
তেঁতুল চাটনি ৩ টেবিল চামচ
ধনে পাতার চাটনি ২ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ কুচি কাপ
টমেটো কুচি কাপ
কাঁচা মরিচ কুচি ২টি
ভুজিয়া সামান্য
ধনে পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
ভাজা জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
চাট মশলা ১ চা চামচ
লবণ স্বাদমতো
প্রস্তুত প্রণালী
পাপড়ি বানিয়ে ফেলুন আগে/ময়দা, সুজি, লবণ ও ঘি মিশিয়ে নিন। অল্প অল্প পানি দিয়ে শক্ত খামির তৈরি করুন।১৫ মিনিট ঢেকে রেখে দিন। ছোট ছোট বল বানিয়ে পাতলা রুটি বেলে কেটে গোল আকারে নিন (কাটার ব্যবহার করতে পারেন)।কাঁটাচামচ দিয়ে ফুটো করে নিন (ফোলার জন্য)।গরম তেলে মাঝারি আঁচে খাস্তা হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।
চাট সাজান
সার্ভিং প্লেটে কয়েকটি পাপড়ি রাখুন। উপর দিয়ে সেদ্ধ আলু ও ছোলা ছড়িয়ে দিন।দই ঢেলে দিন, তারপর তেঁতুল ও ধনে চাটনি ছড়িয়ে দিন।পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচা মরিচ ছড়িয়ে দিন।জিরা গুঁড়া, চাট মশলা ও লবণ ছিটিয়ে দিন।উপরে ভুজিয়া ও ধনে পাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।